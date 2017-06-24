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Trafik sigortasında tavan delindi

Hükümet zorunlu trafik sigortasında tavan fiyat getirmesine rağmen bazı şirketler bu karara direniyor. TESK Başkanı Palandöken “Tavan fiyatın üzerinde poliçe teklif ediyorlar. Kabul etmeyeni sigortalamıyorlar” dedi.

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Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, bazı sigorta şirketlerinin müşterilerine tavan fiyatın üzerinde poliçe düzenlemeyi teklif ettiğini ve bu fiyatı kabul etmeyenlerin araçlarını sigortalamadıklarını belirterek, “Oysa kanunen tavan fiyattan poliçe düzenlemek zorundalar. Esnafımız böyle teklifleri kabul etmemeli ve mutlaka cezai müeyyide uygulanabilmesi için ilgili mercilere gerekli başvuruları yapmalı” dedi. 

KANUNEN ZORUNLU

Palandöken, yaptığı açıklamada, sigorta şirketlerinin zarar ettikleri gerekçesiyle trafik sigortası yapmaktan imtina ettiklerini belirtti. Tüm sigorta şirketlerinin trafik sigortası yapma zorunluluğu bulunduğunu belirten Palandöken, şu ifadeleri kullandı:  “Bazı şirketler, tavan fiyatın üzerinde poliçe düzenlemeyi teklif edip, bu fiyatı kabul etmeyenlere sigorta yapmıyorlar. Oysa kanunen tavan fiyattan poliçe düzenlemek zorundalar.”

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