Trump dünyayı gerdi

ABD Başkanı Donald Trump Türkiye de dahil dünyanın tüm tepkilerine rağmen geri adım atmadı ve ABD’nin ticaret savaşlarını tetikleyecek çelik ve alüminyum ithalatına sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 ilave vergi uygulaması dün itibariyle yürürlüğe girdi. Muafiyet ve ertelemelere yönelik bazı açıklamalar olsa da bu açıklamaların hiçbirinde Türkiye’nin adı geçmiyor. Çin-ABD arasında büyük bir ticaret savaşına yol aacacak olan karar ilk günden piyasaları gerdi. Dolar, Türk Lirası karşısında önceki gece yüzde 1.8 değer kazanarak 4.0361 liraya kadar çıktı. dolar gün içinde ise tekrar 4 lira bandının altına indi. Altının gram fiyatı ise 172.8 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

BORSALAR DÜŞTÜ

Trump’ın ‘ticaret savaşları’nı başlatacak adımı resmen atması sonrasında Tokyo’dan Şangay’a, hisse senedi endeksleri, yüzde 3’ün üzerinde düştü. Yatırımcılar, hisse satışında bulunarak Hazine tahvillerine akın etti. New York Borsası son 6 haftanın en büyük düşüşünü kaydetti. Dow Jones endeksi yüzde 2.93, S&P 500 yüzde 2.52 ve Nasdaq yüzde 2.43 değer kaybetti. Borsa İstanbul ise güne yüzde 1.02’lik düşüşle başladı. Borsa günü ise yüzde 0.4 düşüşle kapattı. Borsalarda yaşanan düşüşte Standard&Poor’s’un (S&P), FED’in bu yıl toplam 4 faiz artışı yapmasını beklediğini duyurması da etkili oldu.