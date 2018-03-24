Trump dünyayı gerdi
Trump geri adım atmayarak ithal çeliğe vergi getirince ABD-Çin ticaret savaşı resmen başladı. Karar dünya borsalarında yüzde 3’e varan düşüşler getirirken dolar da bir ara 4 lirayı aştı.
ABD Başkanı Donald Trump Türkiye de dahil dünyanın tüm tepkilerine rağmen geri adım atmadı ve ABD’nin ticaret savaşlarını tetikleyecek çelik ve alüminyum ithalatına sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 ilave vergi uygulaması dün itibariyle yürürlüğe girdi. Muafiyet ve ertelemelere yönelik bazı açıklamalar olsa da bu açıklamaların hiçbirinde Türkiye’nin adı geçmiyor. Çin-ABD arasında büyük bir ticaret savaşına yol aacacak olan karar ilk günden piyasaları gerdi. Dolar, Türk Lirası karşısında önceki gece yüzde 1.8 değer kazanarak 4.0361 liraya kadar çıktı. dolar gün içinde ise tekrar 4 lira bandının altına indi. Altının gram fiyatı ise 172.8 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.
BORSALAR DÜŞTÜ
Trump’ın ‘ticaret savaşları’nı başlatacak adımı resmen atması sonrasında Tokyo’dan Şangay’a, hisse senedi endeksleri, yüzde 3’ün üzerinde düştü. Yatırımcılar, hisse satışında bulunarak Hazine tahvillerine akın etti. New York Borsası son 6 haftanın en büyük düşüşünü kaydetti. Dow Jones endeksi yüzde 2.93, S&P 500 yüzde 2.52 ve Nasdaq yüzde 2.43 değer kaybetti. Borsa İstanbul ise güne yüzde 1.02’lik düşüşle başladı. Borsa günü ise yüzde 0.4 düşüşle kapattı. Borsalarda yaşanan düşüşte Standard&Poor’s’un (S&P), FED’in bu yıl toplam 4 faiz artışı yapmasını beklediğini duyurması da etkili oldu.
ÇİN VE RUSYA’DAN SERT YANIT
Çin Ticaret Bakanlığı, Trump’ın Çin’e ek vergi getiren genelgeyi imzalamasına ilişkin, ABD’ye iki ülke ilişkilerini tehlikeye atmaması ve makul hareket etmesi çağrısı yaptı. “Çin bir ticaret savaşı yapmak istemiyor ama böyle bir savaşmaktan da korkmuyor” denilen açıklamada, her türlü savaşa cevap verebilecek kabiliyette oldukları konusunda güvenlerinin tam olduğuna dikkat çekildi. Rusya Sanayi ve Ticaret Bakan Yardımcısı Viktor Yevtuhov ise Amerikan ürünlerine kısıtlamalar getirileceğini söyledi. Yevtuhov “Bence ek tarifeye maruz kalan tüm ülkeler de bu yolu izleyecek” dedi.
Yıldırım: Dolardaki değişkenlik geçici
Başbakan Binali Yıldırım Ankara’daki Cebeci Camii´nde cuma namazı kıldıktan sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Doların 4 lira seviyesine yükselmesi hatırlatılan Yıldırım, “Doların Türk Lirası karşısında değer kazanması ihracatı olumsuz etkilemez. Aksine olumlu yönde katkısı olur; ama kurlardaki bu değişkenlik geçici bir durumdur. Malum, Türkiye’nin dünyaya açık bir ekonomisi var. Zaman zaman dalgalanmalar olabilir, bunların etkileri de sınırlıdır ve geçicidir. Dolayısıyla asıl olan orta ve uzun vadede ekonominin sağlıklı bir şekilde işlemesidir” dedi. Açıklanan istihdam verilerin de hatırlatan Yıldırım “Orta vadedeki plana uygun şekilde istihdama katılım çok önemli. Türkiye’de bir yandan iş gücüne katılım artıyor bir yandan da katılanlara iş bulma konusunda hükümetimizin düzenlediği çok önemli çalışmalar var. Zaman zaman değerlendirme kuruluşları, zaman zaman birtakım spekülasyonlar hiç bir şekilde Türk ekonomisinin gidişatını olumsuz yönde etkilemez. Bütün makroekonomik göstergelerimiz gayet iyidir, bütçemiz, bütçe gelirlerimiz planlananın üzerinde seyrediyor. Bu sene kurulan şirket sayısı bir önceki yıla göre artmış vaziyette. Kapasite kullanım oranı artmış vaziyette. Çok yakında da özel, süper teşvik dediğimiz teşvik sistemini de kamuoyuyla paylaşmış olacağız. Diğer yandan Doğu ve Güneydoğu ile ilgili 6’ncı bölge artı teşvik sistemini de yürürlüğe koyduk. Dolayısıyla ekonomi açısından herhangi bir tereddütte mahal yok” dedi.
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