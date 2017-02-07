Alibaba Group'un CEO'su Ma'dan Trump'a sert mesaj

Forbes'a göre Çin'in en zengin 2. kişisi Jack Ma'nın 'Ticaret durursa savaş başlar' şeklindeki cümlesi, Trump'ın korumacı ekonomi politikasına mesaj olarak yorumlandı.

Alibaba Group'un CEO'su Jack Ma, Forbes'un Eylül 2015 rakamlarına göre 21.4 milyar dolarlık servete sahip. Ma, bu servetle Çin'in ikinci, dünyanın ise 33. en zengin kişisi konumunda. Avustralya'nın Melbourne kentinde konuşan Ma, " Herkes ticaret savaşlarından endişelendi. Eğer ticaret durursa, savaş başlar. Ancak endişe sorunu çözmüyor. Yapabileceğiniz tek şey müdahil olmak ve ticaretin insanların iletişimine yardım ettiğini kanıtlamak" dedi.

TRUMP ABD'Yİ TPP'DEN ÇIKARTTI

Trump ile Ma ocak ayında New York'ta görüşerek ABD'de 5 yılda 1 milyon kişiye istihdam konusunda görüşmüştü. Korumacı bir politika izleyen Trump, Barack Obama yönetiminde imzalanan ticaret anlaşmalarını sertçe eleştiriyor.

Trump, göreve geldikten sonraki ilk başkanlık kararnamesinde, Avustralya ile Yeni Zelanda'nın da imzaladığı, Trans-Pasifik Ortaklığı Anlaşması'ndan (TPP) ABD'nin imzasını geri çekmişti. (Kaynak: Habertürk)