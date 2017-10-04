TSE’de rüşvet şebekesi çökertildi

Türk Standartları Enstitüsü'nde (TSE) firmalara rüşvet karşılığı kalite belgesi veren, üretim yeri inceleme evraklarında ve inceleme için numune alımında usulsüzlük yapan şebeke çökertildi. Şebekenin firmaları kayırdıkları ve denetimlerini kolaylaştırdıkları belirlenirken, şebeke elemanlarının firmalardan para, kıymetli hediyeler ve tanıdıklarına burs aldıkları, tatil giderlerini karşılattıkları tespit edildi. 4 ilde yapılan teknik takiple pazarlık buluşmaları anbean görüntülendi.

Sabah'ın haberine göre Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerine gelen "TSE çalışanları" isimli bir ihbar mektubunda TSE'de çöreklenmiş bir şebekenin sürekli olarak yolsuzluk yaptığı, kamunun imkânlarını kötüye kullandıkları belirtildi. İhbar üzerine polis ismi geçen şahısları ve firma yetkililerini teknik ve fiziki takibe aldı.

MAHKEME KARARIYLA TAKİP

Gerçekleştirilen çalışmalar sonucu şebekenin TSE'de işlettiği rüşvet çarkı tespit edildi. Teknik takip çalışmaları süresi içinde Ankara, İstanbul, Eskişehir ve Yozgat'ta firma sahipleri ile TSE çalışanları adım adım izlendi. Alınan mahkeme kararı ile pazarlık görüşmeleri anbean görüntülendi. Takipte TSE'de kurulan şebeke üyeleri ile karşılıklı menfaat temin eden çok sayıda firma tespit edildi. L.U.Ş., A.O.A., Y.Y., İ.U., F.Z.T., Ö.G., M.L.Ç., R.Y.B., T.O.H.,T.Ö., A.A., V.V.E. ve L.A. isimli 13 kişinin kendi çıkarları doğrultusunda ülke gelirlerini hortumladığı belirlendi.

OTURDUKLARI YERDEN İNCELEME

Devletin imkânları kullanılarak şirketlere ait üretim yeri inceleme evraklarını üretimin yapıldığı yerlere gitmeden düzenledikleri, ürünlerdeki eksikliklere göz yumdukları saptandı. Ayrıca inceleme yapmak için numune alma işini kendileri yapması gerekirken bu şirketlere bıraktıkları, şirketlerinde bu işi kendi menfaatine göre yaptıkları ve devleti zarara uğrattıkları belirlendi. Usulsüzce kalite belgeleri verdikleri görüldü. Şebeke üyelerinin bu usulsüzlüklere karşılık firmalardan para, kıymetli hediyeler, tanıdıklarına burs ve tatil imkânı sağladıkları tespit edildi.

TSE RAPORU GERÇEĞİ GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

TSE Rehberlik ve Denetim Kurulu Başkanlığı'nın hazırladığı raporda ise söz konusu inceleme uzmanlarının soruşturma dosyasında adı geçen firmalar ile bağlantılı çalıştıkları, firmaların denetimden geçebilmeleri için menfaat temin edildiği, firma sahiplerinden rüşvet alıp verildiği tespitlerine yer verildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 13 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. 12 kişi gözaltına alındı.