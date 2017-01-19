Tüfenkci: Kendi listeme bakarım diyen bankalara acımayacağız
Bankaların kara listesinden kurtaracak sicil affının Meclis’ten geçmesinin ardından Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci de bankaları uyardı. Tüfenkci Kendi listeme bakarım, diyen bankalara da acımayacağız. Gereken adımları atmaktan çekinmeyiz” dedi.
Meclis'ten geçen Torba Yasa ile getirilen sicil affı sayesinde bankaların kara listesine giren milyonlarca vatandaşın yüzü gülerken, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, bankaları uyardı. Tüfenkci “Kendi listeme bakarım, diyen bankalara da acımayız” dedi. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, katıldığı bir televizyon programında sicil affıyla ilgili şu açıklamaları yaptı: “Esasında 12.5 milyona yakın kurum ve işletme bundan faydalanacak. Çekini, kredisini, kredi kartını ödeyemeyenler, sonradan ödese dahi 5 sene kara listeye giriyor. Buralarda yazıldığı için de ikinci krediyi alamıyorlardı. Yeni düzenlemeyle çeklerinizi, senetlerinizi, borçlarınızı ödemişseniz veya 6 ay içinde öderseniz sicil banka tarafından dikkate alınmayacak. Size yeni bir beyaz sayfa açılacak. Yeniden kredi kartı, kredi, ticari kredi kullanabileceksiniz. Bankaların uygulamaları çok önemli. Resmi Gazete’de çıktıktan sonra da dikkatli şekilde izleyeceğiz. ‘Kendi listeme bakarım’ diyen bankalara da acımayacağız. Biz insanlarımızın hayatına beyaz sayfayla başlamasını istiyoruz. Biz esnafa yeni krediler vereceğiz. Sıfır faizli kredileri kullanamadığını görüyoruz bazı esnafların. Özellikle KOBİ ve esnaflar için çok önemli bunlar” dedi.
HAKSIZ KAZANÇ
Bankaların faizlerine ilişkin de görüş veren Bakan Tüfenkci “Cumhurbaşkanımız tarafından uyarılar yapılıyor. Piyasa şartlarını zorlayan bankalarla ilgili uyarılar yapıyor. Bankanın haksız kazanca yol açmaması gerekir. Gününden önce kredileri çağırma gibi, leasing kredilerini günü gelmeden çağırmalarını doğru bulmuyoruz. Bunun için de gerekli adımları atmaktan çekinmeyiz” diye konuştu.
SEBZE-MEYVE FİYATI
Pazarlardaki meyve ve sebze fiyatlarıyla ilgili olarak da Tüfenkci, şunları söyledi: “Bakanlığımızın çalışması var. Bizim de tespitlerimiz var. Üretici ve tüketici arasında makas çok geniş. Tarlada 1 lira olan domatesin 6 liraya satıldığını görüyoruz. Paketlemeden tutun da birçok aracının devreye girmesine kadar, firelere kadar hepsi maliyeti etkiliyor. Bakanlığımız Tarım Bakanlığı ile işbirliği yaptı. Aracılar var, bunlar paraya olan ihtiyacını karşılayarak ürün çıkmadan alıyorlardı. Fiyatı belirleyen aracılardı. Çiftçiyi, aracılara muhtaç etmeme gibi, soğuk hava depoları ve modern hal binaları gibi çalışmalar var.”
Anayasa konusunda en doğrusunu millet söyler
BakanTüfenkci, Anayasa değişikliği oylamasıyla ilgili, şunları söyledi: “Muhalefetin gerilim üreterek Meclis’i engellemeye çalışan bir siyaseti olduğunu görebiliyoruz. Muhalefet özellikle CHP kendine yakışan şekliyle hareket ediyor. Meclis’i çalıştırmama şeklinde bir strateji yapıyor. Tahrik ederek çalışıyorlar ama genel olarak grubumuz birbirine kenetlenerek dimdik ayakta. Maddeler fire vermeden geçiyor. Milletin önüne Anayasa değişikliğini götüreceğiz. En doğrusunu millet söyler” dedi. Tüfenkci AK Parti ve MHP’nin Anayasa değişikliği sürecinde iyi çalışmalar yaptığını ifade ederken, “İki parti de üzerine düşeni yapıyor. Hangi mecralar kullanılacak, nasıl bir kampanya yürütüleceği çalışmaları sürüyor. Bu çalışmalar Meclis kararı sonrasında kamuoyuna duyurulacak” dedi.
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