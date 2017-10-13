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TÜİK verilerine göre sanayi sektöründe cirolar yüzde 26,6 arttı

TÜİK verilerine göre sanayi ciro endeksi Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %26,6 arttı.

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TÜİK verilerine göre sanayi ciro endeksi Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %26,6 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) incelendiğinde 2017 yılı Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi %25,1 ve imalat sanayi sektörü endeksi %26,6 arttı.
 
SANAYİ CİRO ENDEKSİ BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE %0,8 ARTTI
 
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) incelendiğinde  2017 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi %2,5 ve imalat sanayi sektörü endeksi %0,8 arttı. (gazetevatan)

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