TÜMOSAN'dan bir yerli daha

Türk Motor Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (TÜMOSAN), geliştirdiği yüksek teknoloji ürünlerini tanıtmayı sürdürüyor. TÜMOSAN, bu anlamdaki ilk transmisyonunu (Motorun gücünü belli kademelerle tekerleklere aktaran sistem) tanıttı. Şirketten Kamu Aydınlatma Platformu (KAP)’a yapılan açıklamada; tamamlanan tranmisyonların test, validasyon ve kalibrasyon süreçlerinin Konya Fabrikası’nda devam ettiği belirtildi. Şirket; 8 ileri 1 geri vitesli senkromeçli mekanik ve senkromeçli otomatik transmisyonlarının geliştirilmesini yurtdışından destek almadan başardı.

YATIRIMIN MEYVESİ

Açıklamada, “TÜMOSAN, traktör şanzıman, transmisyon ve güç aktarma organları üretiminde ve geliştirmesindeki 40 yılı aşkın tecrübesi ile ülke ekonomisine katkı sağlamak ve yurtdışı bağımlılığı ortadan kaldırmak amacı ile ticari ve askeri yol ve arazi uygulamalara yönelik transmisyon ailesini geliştirerek TÜBİTAK desteğiyle başladığı projede ilk meyveleri almaya başladı” denildi. Şirketin açıklamasında DURA 1300’ün sahip olduğu teknik özellikleri hakkında şu bilgiler paylaşıldı:

“Proje ile TÜMOSAN, motor ailesine en uygun vites aralıkları ve oranlarını sunan ve bu sayede hem yüksek çekiş hem de verimi bir arada sağlayan DURA transmisyon ailesinin ilk iki üyesi, 8 ileri 1 geri vitese sahip ve azami 300 beygir gücü ve 1250 Nm motor kapasitesinde kullanılabilecek DURA 1300’ün tüm versiyonlarının geliştirilmesi tamamdı. Prototipler üretilip, fonksiyon, doğrulama ve dayanım testleri aşamasına geçildi.”