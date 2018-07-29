Turizm iş birliği kapsamında Kiev'den Kayseri'ye direkt uçak seferleri yapılacak

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kayseri'nin turizmde etkinliğinin artırılması çalışmaları kapsamında Ukrayna'nın en büyük 15 tur operatörü şirketinin yöneticileriyle bir araya geldi.



Görüşmede, bu kış sezonunda Ukrayna'nın başkenti Kiev'den Kayseri'ye her hafta direkt uçak seferlerinin başlatılmasına karar verildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Çelik, şunları kaydetti:



"En önemli doğal güzelliğimiz Erciyes. Erciyes'in şehre değer kattığını bilen bir belediyeyiz ve bu yüzden 200 milyon avro yatırım yaptık. Şehrine bu derecede yatırım yapan dünyada başka yerel yönetim yoktur. Kayseri'nin en önemli özelliği güler yüzlü insanları ve misafirperver yöneticileridir. Kayseri ulaşımı rahat, düzgün ve planlı gelişen bir şehir. Şehirdeki düzen ve rahatlığın insanların mutluluğuna katkı yaptığını fark edebiliyorsunuz. Turizmde işbirliğine hazırız. Misafirlerimizi en güzel şekilde ağırlayacağımızdan kuşkunuz olmasın."



Geçen yıl aralık ayında, Moskova'dan Kayseri'ye direkt uçuşlar başlatılmış, kente gelen ilk Rus kafilesi, Erkilet Havalimanı'nda karanfillerle karşılanmıştı.