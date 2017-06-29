Turizmcinin bayramı

Turizmciler, bayramda beklentilerini yerli turistle aştı. Türkiye’nin kıyı sahillerinde yüzde 100’e varan doluluk oranına ulaşılırken, seyahat trafiği de katlandı. Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık “Ramazan Bayramı’nda sadece kıyı bölgeleri değil, Türkiye’nin her tarafında gerek eş, dost ve akraba ziyareti gerekse tatil amaçlı olmak üzere yoğun seyahat trafiği gerçekleşti” dedi. Ayık, peş peşe gelen sıkıntılı iki yıldan sonra 2017’nin kendileri için umut yılı olduğunu belirtti.



MUĞLA’YA 3 MİLYON



Bu yılı ‘çıkışın başladığı’ bir yıl olarak değerlendirdiklerini kaydeden Ayık “Yıl başında biraz sıkıntılar yaşadık ama nisan ayından itibaren rakamlara baktığımızda olumlu seyir ve pozitif yönde ivme görüyoruz. Özellikle Rusya ve Bağımsız Devletler Topluluğu’ndan, Ukrayna ve Türk cumhuriyetlerinden, eski doğu bloku ülkelerinden gelen turist sayısı geçmiş yılların üstünde seyrediyor. Dolayısıyla olumlu bir hava yakaladık” dedi. Muğla’daki turistik tesislerde de Ramazan Bayramı tatilinde yüzde 100 doluluk oranına ulaşıldı. Tarihi ve kültürel zenginlikleriyle her yıl 3 milyondan fazla yabancı turist çeken Muğla, 3 günlük bayram tatilinde çok sayıda tatilciyi ağırladı. Muğla Valisi Amir Çiçek “Tüm konaklama tesislerimiz doldu” dedi.



TÜRSAB Marmaris Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Ali Kırlı ise “Bayramda turizmci esnaf nefes aldı. Tur tekneleri dolu dolu turlarını yaptı. Hemen hemen bütün acenteler doluluk içinde turlarını yaptı” diye konuştu. Dalaman Ortaca Köyceğiz Turizm Otelciler Birliği Başkanı Yücel Okutur, bölgenin bayramda yüzde 80 doluluk yaşadığını söylerken Fethiye Otelciler Birliği (FETOB) Başkanı Bülent Uysal da Fethiye’deki otelcilerin birçoğunun yüzde 100 doluluğa ulaştığını kaydetti.



ESNAFIN YÜZÜ GÜLDÜ



Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu, bayramın 3 günle sınırlı olmasına rağmen çok yüksek doluluklara ulaştıklarını söyledi. İç pazarın hareketliliğini gözleriyle gördüklerini anlatan Bülbüloğlu “Hem konaklama hem de eğlence sektöründe hareketlilik oldu. Ciddi ekonomik katkı sağladı. Bayram için gelenler ciddi pay getirdiler. Esnaflar kısa bayramda ekonomik olarak özellikle yerli turistten kazanç elde etti. Bunun yaz boyunca devam edeceğine inanıyorum” dedi.



BODRUM’A 250 BiN ARAÇ GiRiŞ YAPTI



Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon da Bodrum’un hareketli bayram tatili geçirdiğini anlattı. Kocadon “Bodrum’da gerçekten bayram çok güzel geçti. Bütün mekanlarımız iş yaptı. İlçeye üç günde 250 binden fazla araç girdi. Bunu da araç başına 4 kişi hesaplarsak bir milyona yakın insan eder. Bodrum gerçekten bu doluluğu yakaladı. Plajlarımız, restoranlarımız doluydu. Uçak firmaları ek seferler koydu. Bodrum bütün sektöre büyük katkı sağladı” dedi. Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Genel Sekreteri Orhan Kavala da beklentilere uygun bir bayram geçirdiklerini dile getirdi.



RUS TURiST PATLAMASI



Türkiye’ye gelen turist sayısı, mayısta yaşanan Rus turist patlamasıyla yüzde 16.3 yükseldi. Rus turist sayısı yüzde 1.348 artarken turizm içindeki payı da yüzde 1.7’den yüzde 10.6’ya çıktı.



Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı mayıs ayında Rus turistlerdeki artış öncülüğünde yüzde 16.3 yükselişle 2 milyon 889 bin 873 oldu. Rusya’dan gelen yabancı ziyaretçi sayısı ise mayısta yüzde 1.384 artışla 608 bin 472’ye ulaştı. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın internet sitesinde yayınlanan verilere göre Türkiye’yi 2017 yılı ocak-mayıs döneminde ziyaret eden yabancı sayısı ise 2016 yılının ocak-mayıs dönemine göre yüzde 5.55 arttı. Bu dönemde Türkiye’ye gelen yabancı sayısı 8 milyon 762 bin oldu. Türkiye’ye mayıs ayında en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Rusya, 608.4 bin turist ve yüzde 21.6’lık oranla birinci sırayı aldı.



ALMANLAR DÜŞÜŞTE



Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ikinci ülke 295 bin 7 kişiyle (yüzde 10.21) Almanya olurken, 235 bin 462 kişiyle (yüzde 8.15) Gürcistan üçüncü sırada yer aldı. Türkiye’ye bu yıl son beş ayda (Ocak-Mayıs 2017) en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında da Rusya 928 bin 376 kişiyle ilk, Gürcistan 874 bin 955 ile ikinci, Almanya ise 863 bin 572 kişiyle üçüncü sıraya yerleşti. 2017’nin ilk 5 ayı olarak düşünüldüğünde 2016’da toplam turizm içerisindeki payı yüzde 1.7 olan Rus turistlerin oranı yüzde 10.6’ya çıktı.



İRAN’IN PAYI YÜZDE 8.8



Gürcüler’in oranı yüzde 10.2’de yüzde 10’a, Almanlar’ın oranı yüzde 13.9’dan yüzde 9.9’a geriledi. Yılın ilk 5 ayı itibariyle Rusya, Gürcistan ve Almanya’dan sonra en büyük payı yüzde 8.8 ile İranlı, yüzde 7.3 ile de Bulgar turistler izledi. Öte yandan mayısta Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçilerin yüzde 1.65’i, ocak-mayıs döneminin ise yüzde 1.14’ünü günübirlikçi ziyaretçiler olarak belirlendi. Bakanlığın geçici verilerine göre, 2017 yılı Mayıs ayında Türkiye’ye giriş yapan vatandaş ziyaretçi sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1.18 (1 milyon 311 bin 301) değer ile bir artış kaydedildi. Çıkış yapan vatandaş ziyaretçi sayısında ise yüzde 0,93 (1 milyon 215 bin 940) değerinde bir artış gerçekleşti.