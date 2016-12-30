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Türk Akımın'da flaş gelişme

Gazprom CEO'su Alexei Miller, 'Türk Akımı'nda Karadeniz'in altına borular 2017'nin ikinci yarısında döşenecek' dedi.

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Rus doğal gaz devi Gazprom'un CEO'su Alexei Miller, Türk Akım doğal gaz boru hattı projesi çerçevesinde Karadeniz'in altına boru döşeme çalışmalarına 2017 yılının ikinci yarısında başlayacaklarını bildirdi.
 
BORULAR 2017'NİN İKİNCİ YARISINDA DÖŞENECEK
 
Miller yaptığı açıklamada, "Türk Akım için gerekli izin ve onaylar alındı. Rusya sınırları içindeki inşaat çalışmalarını tamamen bitirdik. 2017'nin ikinci yarısında Karadeniz'e boruları döşemeye başlayacağız" diye konuştu.
 
11.4 MİLYAR EUROLUK YATIRIM
 
Türk Akım'ın 910 kilometrelik bölümü Karadeniz'in altında, 180 kilometrelik bölümü ise Türkiye sınırları içinde olacak. Boru hattı için 11,4 milyar euro yatırım yapılacak.

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