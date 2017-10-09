Türk firmalarından nükleer atak

60 milyar dolarlık yatırım pastasının kapıları Türk şirketlerine sonuna kadar açılacak. Türkiye'nin kalkınmasında itici güç olacak nükleer enerjide önemli bir hamle daha geldi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nca yürütülen nükleeri destekleme programı kapsamında 36 milyon TL'lik projeye de onay çıktı.

Projeyle Türkiye'deki firmaların nükleer teknolojiyle tanışması sağlanacak. Akkuyu Nükleer Santralini yapan Rus ROSATOM firmasıyla da eğitim anlaşması imzalandı. Sincan Organize Sanayi Bölgesi'nde nükleer eğitim merkezi için bina satın alındı. Burada Ruslarla birlikte nükleer santral inşaatında kullanılan parçaları üretecek firmalar eğitilecek. Eğitim programında nükleer santral inşaatında çalışacak personelin eğitimi, kalite, kontrol sertifikası, radyasyondan korunma gibi önemli başlıklar yer alıyor. Hükümet, nükleer enerji santrallerini devlet yardımlarından yararlanılan "öncelikli yatırımlar" arasına aldı. Akkuyu Nükleer Güç Santrali enerji iletim hatlarının yapımı kapsamında belirlenen taşınmazla da hızlı bir şekilde kamulaştırılacak. Mersin, Sinop, Tekirdağ'da yapımı planlanan üç santral için 60 milyar dolarlık bir yatırım öngörülüyor. Türk firmaları da hem nükleer santrallerin malzeme üretimi hem de denetiminde aktif rol üstlenecek. Fransa, Rusya, Japonya'da eğitim programlarına katılan firmalar nükleer yapı denetimi kurumu olmak için de Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'ndan yetki belgesi alacak.

60 YERLİ FİRMA TALİP

Program kapsamında nükleer santral projelerinde görev almaya talip olan 60 yerli firma bulunuyor. Firmaların akreditasyon sorunları çözülecek. OSTİM başta olmak üzere Türkiye'nin bütün organize sanayi bölgelerinde nükleer santral inşaatında kullanılabilecek malzemeler üretilebilecek. Nükleer işbirliği kapsamında Rus-Çek Cumhuriyeti, Fransa Uluslararası Nükleer Enerji Enstitüsü ile anlaşma imzalandı. Kalite sistem yönetimi açısından eksikler giderilecek. ISO 9000'in nükleer konusunda üretim yapan tesislerle ilgili düzenlemeleri dikkate alınarak kayıt sistemlerindeki eksiklikler kapatılacak.

ÖNCÜ ENERJİ BAKANLIĞI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı koordinasyonunda, İstanbul, Kocaeli, Ankara, Adana Sanayi Odası'nca yürütülen çalışma ile personel eğitimi, malzemelerin yerli tedariki konusunda somut adımlar atılıyor. Sincan'daki eğitim merkeziyle birlikte nükleer simülasyon merkezi kuruluyor. Türkiye'de ilk kez nükleer eğitim lise düzeyinde müfredata girerken, yerli firmalar Akkuyu, Sinop, İğneada'da yapılacak üç santralde aktif rol üstlenecek.