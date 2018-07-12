Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ, logo ve kurumsal kimliğinde değişikliğe gitti
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ/TAI), logo ve kurumsal kimliğinde değişikliğe gitti. Değişen logoyla yeni bir rüzgar yaratılmasının, bilinirliğin üst seviyelere çıkarılmasının hedeflendiği kaydedildi.
- AA
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ/TAI), logo ve kurumsal kimliğinde değişikliğe gitti.
"Türk Havacılık ve Uzay Sanayii" ismiyle yapılan açıklamada, yeni logonun seçiminde "kırlangıç kuşu"nun ilham verdiği, kuşun kendine özgü karakteristik yapısı ve hızının logonun belirlenmesinde rol oynadığı belirtildi.
Açıklamada, değişen logoyla yeni bir rüzgar yaratılmasının, bilinirliğin üst seviyelere çıkarılmasının hedeflendiği kaydedildi.
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