Türk müteahhitlere Libya müjdesi

Türk müteahhitlerin Libya’da savaş sonrası kalan 2.5 milyar dolara yakın alacakları çözüme kavuşuyor. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Libya-Türkiye Yatırım ve Kalkınma Konferansı’nda yaptığı konuşmada, yakın zamanda hakedişler ile ilgili bir çözüm yaratılacağını söyledi. Nihat Zeybekci, Türk müteahhitlerin Libya’daki sorunlarına ilişkin, “Libya hükümeti ile oturacağız, öncelikle biten işleri temizleyeceğiz, ardından hemen bitirilebilecek işlerle ilgili çok hızlı ne yapılabileceğine bakacağız. Libya hükümeti önceliklerini belirleyecek. Kendi öncelik sıralamasını yapacak. Biz de bu sıralamaya göre elimizden gelen ne varsa yapacağız” dedi.

MAĞDURİYETLER VAR

Nihat Zeybekci, Türk müteahhitlerin Libya’da yaşadığı sorunlara dikkati çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu: “Bitmiş, hakedişi gerçekleşmiş projelerin ödemesinin yapılmadığını biliyoruz. Bitme noktasına gelmiş projeler var. Bunların müteahhitlerinin oradaki zor durumunu, mağduriyetlerini biliyoruz. Ya da çok büyük projeler başlanmış, henüz bir noktaya gelememiş, güvenlik sebebiyle de terk edilmiş. Birçok şirketimizin verdikleri teminat mektuplarının, 7-8 seneden beri komisyonlarını ödedikleri için de çok büyük maliyetlere katlandıklarını da biliyoruz. Bu işi çözmek için çalışıyoruz.”