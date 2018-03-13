Türk savunma sanayi Katar’ın yıldızı oldu
Türk savunma sanayisi, 33 firma ile Doha Uluslararası Deniz Savunma Fuarı ve Konferansı’na çıkarma yaptı. Milli Savunma Bakanı Canikli, Genelkurmay Başkanı Akar ile Savunma Sanayii Müsteşarı Demir’in de katıldığı fuarda Türk savunma sanayisinin silah ve füze sistemleri göz kamaştırdı.
Afrin'de düzenlenen Zeytin Dalı Operasyonu’nun başarısında büyük pay sahibi olan Türk savunma sanayi son ürünlerini dünyanın en büyük savunma pazarlarından Ortadoğu’da görücüye çıkardı. 90 ülkeden katılımcı ile bölgenin en büyük savunma fuarı DIMDEX 2018, Katar’ın başkenti Doha’daki Katar Ulusal Kongre Merkezi’nde dün başladı. Fuarın açılışına Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Savunma Sanayii Müsteşarı (SSM) İsmail Demir de katıldı.
33 TÜRK FİRMASI
Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad El Sani’nin himayelerinde ve Katar Silahlı Kuvvetleri’nin ev sahipliğinde icra edilen DIMDEX 2018’de, 180’in üzerinde firma ürünleri sergileniyor. Deniz savunma sanayisine yönelik bir etkinlik olarak başlayan DIMDEX, yıllar içinde kapsamı genişletilerek havacılık, elektronik sistemler ve kara sistemlerinin de sergilendiği bir fuara dönüştü.
Türkiye, fuara SSM koordinatörlüğünde, Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği ve 33 firma ile katılım sağlıyor. Söz konusu firmaların stantlarının kapladığı alanının büyüklüğü 2 bin 413 metrekareyi buluyor. Türkiye’den UNIFO, Garanti Giyim, TRANSVARO, DEARSAN, TÜBİTAK BİLGEM, MILSOFT, Meteksan Savunma, SDT, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu, TAIS, ASELSAN, İŞBİR Elektrik, Nurol Makina, Sarsılmaz, ROKETSAN, Gül Otomotiv, HAVELSAN, Yonca-Onuk, Aksa Run Flat (TEKCAN), TURMAKS, SİMBT, AVS, Kale Havacılık, Medyacity, Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ, AN GRUP, ANKAREF, Kale Kalıp, DESAN, Akademi Sancak, CTECH, TÜBİTAK SAGE ve SBI Bilişim, fuara katılarak ürün ve kabiliyetlerini sergiliyor.
İŞBİRLİĞİ FIRSATI
Türk firmaları, zırhlı araç, kamikaze drone, yüksek süratli bot, silah sistemleri, mühimmatlar, simülatör konularındaki çözümleriyle ilgi görüyor. Canikli, Akar ve Demir açılış töreninin ardından Türk firmalarının stantlarını gezdi, ürünler ve projeler hakkında bilgi aldı. Türkiye, Körfez Bölgesi’ndeki ülkelerle savunma sanayisinde işbirliğine büyük önem veriyor. Söz konusu ülkelerle iş birliğinin her alanda daha da gelişmesi amaçlanıyor. Karşılıklı güven, ortak değer ve çıkarlara dayanan ilişkilerin daha ileri noktalara taşınmasının, iş birliğiyle üretilecek ürünlerin ihracatının hem Türkiye’nin hem de bölge ülkelerin silahlı kuvvetlerinin gelişmesine, aynı zamanda da bölgede istikrar ve güvenliğin tesisine katkıda bulunacağı değerlendiriliyor
ATTİYAH GÖRÜŞMESİ
Milli Savunma Bakanı Nurettin Nurettin Canikli, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Halid Bin Muhammed Al-Attiyah ile görüştü. DIMDEX - 2018’in düzenlendiği Katar Ulusal Kongre Merkezi›de gerçekleşen basına kapalı görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerle savunma alanındaki iş birliği konularının gündeme geldiği öğrenildi.
Genelkurmay Başkanı Hulisi Akar, fuarda sergilenen silahlar hakkında bilgi aldı.
TÜBİTAK SAGE’nin geliştirdiği SOM füzesi de, Katar’daki fuarda en çok ilgi çeken füze sistemlerinin başında geldi.
ASELSAN’dan ‘Şimşek’ imza
Aselsan tarafından, Katar’da Barzan Holding ile bazı savunma sanayisi ürünlerinin üretimine yönelik teknoloji transferini de içeren BARQ (Şimşek) isimli ortaklık kurulmasına yönelik sözleşme imzalandı. Bu kapsamda, Uzaktan Komutalı Stabilize Silah Sistemleri üretilecek.
Öte yandan ASELSAN ile Suudi Arabistanlı TAQNIA DST ortaklığında kurulan “Suudi Savunma Elektroniği Şirketi SADEC, Riyad’daki fuarda 3 anlaşma imzaladı. Şirket, Suudi Arabistan’da üretilecek yerli zırhlı araç için radar ve kamera sistemleri hizmeti verme konusunda da önemli anlaşmalar imzaladı.
Silah ihracatımız yüzde 145 arttı
Silah ticaretinin ele alındığı Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü’nün raporuna göre Ortadoğu bölgesine silah satışı iki kat arttı. Bölgeye silah satışında ABD ve Avrupa ülkeleri başı çekiyor. Raporda Türkiye’nin silah ihracatını artıran ülkeler arasında olduğu yer alıyor. Türkiye 2013-2017 döneminde önceki 5 yıla kıyasla silah satışını yüzde 145 oranında artırdı.
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