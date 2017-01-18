Türk şirketlere Katar’da 140 milyar dolarlık fırsat

Firmalarımız da bu fırsatı kaçırmasın. Türkiye’deki bütün firmalarımıza çağrıda bulunmak istiyorum, önümüz çok açık burada” dedi. Hisarcıklıoğlu, Katar’ın başkenti Doha’ya gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında, Katar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şeyh Khalifa bin Jassim Al Thani ile basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Katar’da düzenlenen 2. KOBİ’ler Konferansı’na 2 ülkeden yaklaşık 400 işadamının katıldığını anlatan Hisarcıklıoğlu, Katar Başbakanı Abdullah Bin Nasir Al Sani tarafından kabul edildiği sırada kendisine “Türkiye’ye yeni bir proje müjdesi vereceğiz” ifadesini kullandığını aktardı. Rifat Hisarcıklıoğlu, söz konusu yeni projeye ilişkin “Projeyi Başbakan açıklayacak” şeklinde konuştu.

MÜTHİŞ İMKANLAR

Rifat Hisarcıklıoğlu “KOBİ’ler üzerine eğilmekle başladı Katar. Türkiye’de de sanayileşmenin başlangıcını KOBİ’ler gerçekleştirdi. Bugünün KOBİ’leri yarının sanayi devleri haline geliyor. Bizde tecrübe, burada para var. Artı 2030 planını koymuş Katar. Sadece Körfez ülkeleri diye bakmamak lazım Katar’a, tüm Afrika kıtası dahil olmak üzere bütün coğrafyaya hizmet verilebilir. Coğrafya müthiş imkanlar sunuyor” dedi. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ayrıca Katar’da turizm, hizmet ve hastanecilik sektöründe büyük potansiyel bulunduğuna işaret etti.