Türk şirketlere Katar’da 140 milyar dolarlık fırsat
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 2022’ye kadar Katar’da 140 milyar dolarlık yatırım yapılmasının öngörüldüğünü belirterek, “Daha fazla pay almak istiyoruz.
- Ercan Baysal
Firmalarımız da bu fırsatı kaçırmasın. Türkiye’deki bütün firmalarımıza çağrıda bulunmak istiyorum, önümüz çok açık burada” dedi. Hisarcıklıoğlu, Katar’ın başkenti Doha’ya gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında, Katar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şeyh Khalifa bin Jassim Al Thani ile basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Katar’da düzenlenen 2. KOBİ’ler Konferansı’na 2 ülkeden yaklaşık 400 işadamının katıldığını anlatan Hisarcıklıoğlu, Katar Başbakanı Abdullah Bin Nasir Al Sani tarafından kabul edildiği sırada kendisine “Türkiye’ye yeni bir proje müjdesi vereceğiz” ifadesini kullandığını aktardı. Rifat Hisarcıklıoğlu, söz konusu yeni projeye ilişkin “Projeyi Başbakan açıklayacak” şeklinde konuştu.
MÜTHİŞ İMKANLAR
Rifat Hisarcıklıoğlu “KOBİ’ler üzerine eğilmekle başladı Katar. Türkiye’de de sanayileşmenin başlangıcını KOBİ’ler gerçekleştirdi. Bugünün KOBİ’leri yarının sanayi devleri haline geliyor. Bizde tecrübe, burada para var. Artı 2030 planını koymuş Katar. Sadece Körfez ülkeleri diye bakmamak lazım Katar’a, tüm Afrika kıtası dahil olmak üzere bütün coğrafyaya hizmet verilebilir. Coğrafya müthiş imkanlar sunuyor” dedi. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ayrıca Katar’da turizm, hizmet ve hastanecilik sektöründe büyük potansiyel bulunduğuna işaret etti.
TÜRKLER’E ÖNCELİK VERİYORUZ
Katar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Al Thani ise Başbakan Al Sani’nin Katar’daki ilk Türk hastanesinin ardından ikinci bir Türk hastanesinin yapılmasını istediğini aktardı. Katar’ın 2030 hedefi kapsamında petrol ürünlerine yönelik üretim ve sanayiye yönelmek ve ilerlemek istediklerini belirten Al Thani, bu çerçevede küçük ve orta ölçekli sanayinin geliştirilmesini ve bu konuda Türkiye ile iş birliği yapmak istediklerini dile getirdi. Türk şirketlerinin ülkesinde önemli projelere başarılı imzalar attığını belirten Al Thani, Türk şirketlere öncelik verdiklerini söyledi.
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