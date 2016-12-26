Türk Telekom yeniden AB’nin 5G yönetiminde

Avrupa tarafından 5G’nin yol haritasını belirlemek üzere kurulan CROWD ve MOTO konsorsiyumlarında da yer alan tek Türk şirketi olan Türk Telekom, Avrupa Birliği’nin 5G çalışmalarını başlatan Avrupa Network Teknoloji Platformu’nun (Networld2020) Yönetim Kurulu’na tekrar seçildi. ‘Avrupa 2020 Stratejisi’ doğrultusunda, yeni nesil iletişim teknolojileri ile bilgi ve iletişim altyapısına dönük teknolojiler tasarlamak üzere kurulan Avrupa Teknoloji Platformu’nun 2013 yılında kurucu yönetim kuruluna dahil olan Türk Telekom, bu platformda Türkiye’nin etkinliğini daha da artırmak ve 5G’ye katkı yapmak üzere görev yapmayı sürdürecek. Türk Telekom CEO’su Dr. Paul Doany “5G’ye giden yolda Türkiye’nin dijital dönüşümüne liderlik etmeyi sürdüreceğiz” dedi.

MİLAT’TA ÖNCÜ

Türk Telekom’un 5G adına milat adımlar attığını belirten Doany “Ne mutlu bize ki uzun zaman önce başlattığımız bu çalışmalar küresel arenada başarılı sonuçlar vermeye ve uluslararası platformlar tarafından takdir görmeye devam ediyor. Bunun sonucunda Avrupa Birliği bünyesindeki 5G çalışmalarına yön veren Avrupa Teknoloji Platformu’nun (Networld2020) Yönetim Kurulu’na tekrar seçildik. Diğer taraftan Savunma Sanayi Müsteşarlığı tarafından başlatılan ve Argela’nın teknik yeterliliğe sahip tek şirket olarak yer aldığı MİLAT projesi ile de yerli 5G teknolojilerinin geliştirilmesi alanında sektörde öncü roller üstleniyoruz. 5G için sürdürdüğümüz Ar-Ge çalışmalarımız kapsamında bugüne kadar toplamda 26 adet patent başvurusunda bulunduk. Türkiye’nin lider iletişim ve eğlence teknolojileri şirketi olarak; Ar-Ge çalışmalarımız, üstün teknolojik altyapımız ve yatırımlarımızla ülkemizin dijital dönüşümüne liderlik etmeyi sürdüreceğiz” diye konuştu.