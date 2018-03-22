Turkcell 2020’ye kadar 13 milyar yatırım yapacak

Turkcell 2020’ye kadarki üç yıllık dönemdeki hedeflerini Küçükyalı’da şirket Genel Merkezi’nde düzenlediği toplantı ile duyurdu. 2020’ye kadarki üç yıllık dönemde gelirlerini yılda ortalama yüzde 14 ile yüzde 16 arasında artırmayı öngören şirket, 3 yılda 13 milyar lira yatırım yapmayı planlıyor. 2017 yılını yüzde 23.4’lük rekor gelir artışıyla tamamlayan Turkcell’in 2018 yılı hedeflerine bir yıl önce ulaştığına dikkat çeken Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu son 3 yılda 15 milyar lira yatırım yaptıklarını hatırlatarak “Son üç sene içinde ciromuzun yüzde 21-23’ünü yatırımda kullandık. Önümüzdeki dönemde ciromuzun yüzde 18’ini yatırımda kullanacağız. Bu yatırımların çok önemli bir kısmı Türkiye’de bir kısmı da yurtdışında olacak. Önümüzdeki 3 yılda 13 milyarlık liralık ilave yatırımı varsaymış durumdayız. Bu ciroda da kârlılık rakamlarında da öngörülmüş ve nakit olacak” dedi.

BÜYÜMEDE LİDER OLDUK

Terzioğlu “Önümüzdeki üç yıllık dönemde gelirlerimizi yılda ortalama yüzde 14 ile yüzde 16 arasında artırmayı hedefliyoruz. Bu dönemdeki faiz amortisman ve vergi öncesi kâr (FAVÖK) marjı hedefimizi ise yüzde 37-40 aralığına yükselttik. Bu hedefler sayesinde tüm dünya çapında Turkcell dünyanın ilgisini çekmeye devam eden lider dijital operatör olmaya devam edecek” diye konuştu. Kaan Terzioğlu, basın toplantısında yaptığı açıklamada Turkcell’in, piyasa değerine göre en büyük 100 telekom şirketi dikkate alınarak yapılan değerlendirmeye göre 2017 gelir büyümesinde yüzde 23 ile dünyada ilk sırada yer aldığını belirtti.

ÜÇ VERİ MERKEZİ GELİYOR

Gelir bakımından pazar büyüme rakamları değerlendirildiğinde Turkcell hariç büyümenin yüzde 12 olarak gerçekleştiğine dikkat çeken Terzioğlu, Turkcell’in katkısı ile pazar büyümesinin yüzde 16’ya ulaştığını da belirtti. Büyümenin kaynaklarını 4.5G, dijital servisler, kurumsal çözümler ve uluslararası iştirakler olarak özetleyen Terzioğlu, önümüzdeki 3 yıl içinde İzmir, Ankara ve Çorlu’da dünya standartlarında üç veri merkezi daha açacaklarını söyledi.

FİNTUR’DA SON AŞAMA

Kaan Terzioğlu yüzde 41,45’lik hisse oranıyla ortak oldukları Fintur Holdings’deki varlıklarıyla ilgili de açıklamalar yaptı. Terzioğlu, buradaki varlıkların ‘satış amaçlı elde tutulan varlıklar’ olarak sınıflandırdıklarını belirtirken şirketlerle ilgili şu detayları paylaştı: “Fintur şirketlerimizden Geocell’in 153 milyon dolar, Azercell’in ise 222 milyon Euro bedelle satış işlemini gerçekleştirdik. Kcell ve Moldcell ile ilgili olarak teklifler var, orada görüşmelerimizi sürdürüyoruz.” 2010 yılından bu yana elde edilen kârın yüzde 54’ünü temettü olarak dağıttıklarını hatırlatan Kaan Terzioğlu, bu dönemde dağıtılan toplam temettünün 7 milyar TL seviyesinde gerçekleştiğini belirtti.