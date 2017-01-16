Turkcell Finansman’dan 1.7 milyon müşteriye 2.8 milyar TL destek

2 Şubat’ta Financell markası ile ‘teknoloji kredisi’ sunmaya başlayan Turkcell Finansman, Finansal Kurumlar Birliği’nin 2016’nın ilk 9 aylık sonuçlarına göre tüketici finansman sektöründe verilen toplan kredi adedinin yüzde 85’ini tek başına gerçekleştirdi. Turkcell müşterilerinin telekom sektöründeki cihaz, donanım gibi ihtiyaçlarının finansmanını sağlamak üzere kurulan Financell, Türkiye çapında 3 bini aşkın noktada hizmet veriyor. 575 milyon lira ödenmiş sermayesi ile tüm tüketici finansman şirketleri arasında Türkiye’de liderliğe oturan Turkcell Finansman, bireysel müşteri portföyüne kurumsal müşterileri de ekleyerek finansman desteği sağlamayı hedefliyor.

İVME KAZANDIRDIK

Turkcell Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Erkan “Turkcell olarak her alanda değişime ayak uyduruyor, müşterilerimize en uygun fırsatları sunmak için çalışıyoruz. 2016 sonunda 1.7 milyondan fazla sayıda müşteriye ulaşarak sağladığımız 2.8 milyar TL finansman desteği ile tüketici finansman sektörüne büyük bir ivme kazandırdık. Tutar bazında en çok kredi kullandıran 4. şirketiz. Bu yıl içinde Financell’in imza atacağı pek çok yeni işbirliği de hayata geçecek” diye konuştu.

Mağaza çalışanlarına özel Financell eğitimi

TURKCELL Akademi, Turkcell Finansman müşterilerinin hizmet aldığı tüm Turkcell mağaza çalışanlarına özel sertifikasyon programı başlattı. Türkiye çapında 5 bin çalışan özel eğitimlere tabi tutuldu. Programla daha yetkin ve daha donanımlı bireyler yetiştirmek hedeflenirken, bayi çalışanlarının kariyer ve kişisel gelişimlerine katkı sağlayabilecekleri hem online hem de sınıf içi eğitimler düzenlendi. Eğitim içeriğinde temel perakende satış, insan kaynakları, hukuk gibi konular yer aldı. Mağazalarının konseptini de değiştirmeye başlayan Turkcell, drone’dan sanal gerçeklik gözlüğüne kadar birçok akıllı ürünü mağazasında satışa başladı.