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'Türkiye 2018’de eşik atlayacak'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin 2018'de ikinci hamle dönemi başlatarak, eşik atlayacağını söyledi. Yılmaz, sosyal koruma harcamalarının 135 milyar liraya ulaştığını belirterek, milli gelirin 13 bin dolar seviyesine çıkacağını vurguladı.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 81 ili kapsayacak olan "Şehirlerin Ekonomik Beklentisi" çalışmasında 17 ilde yaptıkları değerlendirmelerde vatandaşların ağırlıklı olarak bürokrasiden ve yerel yönetimlerden şikâyet ettiğine işaret etti.
 
SEKTÖRLER BÜYÜYOR
 
Sabah'ın haberine göre: AK Parti Ekonomi İşleri Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, 2017'nin ekonomi için son derece olumlu bir yıl olduğunu, yüzde 7'ler seviyesinde büyüme beklentisi olduğunu kaydetti.
 
Ekonomiye vatandaş yön verecek
 
İhracatta 158 milyar dolarlık tarihi rakama ulaşılacağını anlatan Yılmaz, "Bütün sektörlere yaygın bir büyüme var. Turizmde toparlanma süreci yaşıyoruz. 2016'ya göre ciddi artış söz konusu. Sanayide kapasite kullanım oranları arttı. Hizmetler ve tarımda artış var. Tarım yüzde 2.8 büyümesi ile genel ortalamanın altında olsa da büyüyor" dedi. Gelecek yıl performansın sürdürülebilmesi için gereken önlemlerin alınacağını dile getiren Yılmaz, başarılı bir çalışma olan Kredi Garanti Fonu (KGF) uygulamasının sürdürüleceğini söyledi. Bu kapsamda yeni kaynakların da getirileceğini anlatan Yılmaz, "İstihdama çok önemli teşvikler getiriyoruz. Büyük projeler hayata geçirilecek" dedi.
 
GÜVENLİK YOKSA BÜYÜME DE OLMAZ
 
Meclis'in çalışmasına karşın düzenlemelerin KHK ile getirilmesine yönelik eleştirilerle ilgili Yılmaz, şunları söyledi: "Bugün İngiltere, Fransa gibi birçok ülke güvenlik tedbiri alıyor. Türkiye tedbir alınca neden eleştiriliyor. Güvenlik yoksa kalkınma da büyüme de olmaz" dedi.

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