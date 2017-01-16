Türkiye ABD’yi DTÖ’ye şikayet edecek

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ‘ABD’nin Türk çelik sektörüne yönelik son derece saçma, hiçbir gerekçesi olmadan antidamping soruşturması açtığını ve ilave gümrük vergisi koyduğunu’ belirterek, “Çalışmalarımız bitti, ABD’yi Dünya Ticaret Örgütü’ne (DTÖ) şikayet edeceğiz. DTÖ’nün böyle bir fonksiyonu ne derece yerine getirebileceğini hep beraber göreceğiz” dedi. ABD’nin Türk çeliğine yönelik telafi edici önlemler aldığını belirten Zeybekci, bu gelişmeyi ‘saçma’ olarak nitelendirerek “Gerek gaz, gerek petrol taşımacılığı ve diğer alanlarda kullanılmak üzere iyi teknolojiyle Türk çelik sektörünün ürettiği borulara ilave gümrük vergisi koydu. Gerekçe de son derece komik” diye konuştu.

Zeybekci, şunları söyledi: “Üç defa soruşturma açtı, sıfır çıktı. Dördüncüde ‘Türkiye’deki üretici bir firma bir ham maddeyi Ereğli Demir Çelik’ten aldığı için.’ Alabilir, nesi var? Özel sektör, kamuya açık, borsada. ‘Ama Ereğli Demir Çelik’in bir kısım hissesi de OYAK’ta.’ Olabilir, OYAK da bir emeklilik fonu. ‘OYAK bir ordu kuruluşu olduğu için devletle bağlantısı olduğundan, devlet buradan gizli bir şekilde bunu sübvanse etti’ diyerek, alakasız bir şekilde, ‘suyu sen bulandırıyorsun’ mazereti bularak böyle bir antidamping soruşturması.”

Zeybekci, Türkiye’nin de ABD ürünlerine yönelik karşı adımlarını attığını belirterek, “Amerikan ürünleriyle ilgili bazı çalışmalar yaptık, biz de tedbirlerimizi aldık, almaya devam ediyoruz. Çünkü kamuoyundan bize yoğun baskı ve şikayet geliyor. Bu haksız çalışmaları Dünya Ticaret Örgütüne götürüyoruz. Çalışmalarımız bitti, ABD’yi de Dünya Ticaret Örgütüne şikayet edeceğiz. DTÖ’nün böyle bir fonksiyonu ne derece yerine getirebileceğini hep beraber göreceğiz” diye konuştu.