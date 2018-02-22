Türkiye: ECOWAS'a dahil olursak anahtarı çözeriz

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) arasındaki İşbirliği Anlaşması kapsamında gerçekleştirilen ‘Türkiye-ECOWAS Ekonomi ve İş Forumu’nda konuştu.

Afrika’nın ecdadın bırakmış olduğu bir kültür coğrafyası olduğunu ve bugüne kadar bu bilinçle hareket ettiklerini belirten Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, “İstanbul çok özellikli bir şehir İstanbul’da olduğunuz zaman eğer Avrupa tarafındaysanız en fazla bir buçuk kilometre mesafedesiniz Asya’ya, eğer Asya’daysanız yine aynı şekilde bir buçuk kilometre mesafedesiniz Avrupa’ya. İstanbul’da yaşayanlar ve Anadolu insanı veya Türkiye hem Asyalıdır hem Avrupalıdır. Diğer taraftan biraz aşağı indiğiniz zaman Akdeniz’e; Akdeniz bir Afrika denizidir, bir Asya ve bir Avrupa denizidir.

Onun için biz Türkler Akdeniz’den dolayı da aynı zamanda Afrikalıyız. Ecdadın bize bırakmış olduğu kültür mirası ki içinde hiçbir yerinde bizim başımızı öne eğecek negatif bir geçmişi de yoktur. Oraya baktığımız zaman da Afrika bizim için bir kültür coğrafyasıdır. Onun için Afrika bizim için bazen de bir yürek sızısıdır. Onun için en sevdiğimiz kızlarımızın ismine Afrika’nın bazı isimlerini veririz. Kızlarımızın isimlerine ‘Nil’ deriz ve ‘Sahra’ deriz. Afrika’yı kendimize öyle kabul etmişizdir. Bu yüzden Türkiye olarak Afrika’yı kendimize ortak görmek istedik ve bu şekilde bugüne kadar hareket ettik” diye konuştu.

“Afrika’da şuanda 65 milyar dolarlık projenin altına imza atan Türk şirketleridir”

Türk şirketlerinin Afrika’da çok önemli projeler gerçekleştirdiğinin altını çizen Bakan Zeybekci, bu projelerde Afrikalıları ve Afrika kültürünü göz ardı etmediklerini söyledi. Bakan Nihat Zeybekci, şu ifadeleri kullandı:

“Afrika kıtasında Türk şirketleri ve müteahhitleri ki Türk müteahhitleri dünyada müteahhitlik sektöründe ikinci sırada. Dünya’nın en zor coğrafyalarında en teknik, en komplike işleri yapabilen kabiliyete sahip. Afrika’da şuanda 65 milyar dolarlık projenin altına imza atan Türk şirketleridir. Sahra Çölü’nde muhteşem projeler yapıyorlar. Etiyopya’yı Cibuti’ye bağlayan demiryollarını onlar yapıyorlar. Tanzanya’daki en önemli demiryolu inşaatını onlar yapıyorlar. Senegal’de, Moritanya’da birçok yerde projeler yapıyorlar. Demiryolları, Havaalanları, kongre merkezleri bunların hepsini yapıyorlar ve yapmaya da devam edecekler. Bu projeleri Afrikalı kardeşlerimizle birlikte gerçekleştireceğiz. Bazı ülkeler gibi kendi vatandaşlarından oluşan ve tüm işleri kendi vatandaşları tarafından yapılan bir anlayışla değil, geldiğimiz o ülkede o projeleri yaparken o kültürü orada oluşturarak, onun teknolojisini oraya transfer ederek ve oralı olarak bu projeleri gerçekleştireceğiz”.

“İki dev ekonomi iki vazgeçilmez ortaktır”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çok önemli gördüğü ‘kazan kazan’ anlayışına dikkat çeken Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, sürdürülebilir ve öngörülebilir bir ilişki hedeflediklerini belirterek, “İki dev ekonomi iki vazgeçilmez ortaktır. Biz bunun bilincindeyiz. 15 yıldır süren samimi çabalarımız kıta ile Türkiye arasında dış ticarette de olumlu gelişmeler meydana getirdi. 2003 yılında 2.1 milyar dolar olan dış ticaret hacmimiz toplamda ithalatımız ve ihracatımızı eşit şekilde artırarak 23 milyar dolar seviyelerinin üzerine çıktı. Cumhurbaşkanımızın en önemli gördüğü şey var; ‘kazan kazan’. İki tarafta kazanacak. İki tarafta menfaatlerini en üst seviyeye çekecek. Şuna inanıyoruz ki bu tarz ilişkilerde kazanan sadece tek taraf olursa bu ilişki sürdürülebilir değildir. İki taraf da kazandığı zaman o ilişki uzun vadeli olur. O ilişki sürdürülebilir ve öngörülebilir olur. Bizim tek bir amacımız var; dengeli bir şekilde karşılıklı menfaatlerin en üst seviyeye çıkmasıdır” dedi.

“ECOWAS Bölgesiyle maalesef potansiyelimizin altında bir ekonomik ilişki var”

ECOWAS ülkeleriyle potansiyelin altında bir ekonomik ilişki olduğunu söyleyen Bakan Zeybekci, bunun tek çözümünün ise Türkiye’nin kombinasyona dahil olmasıyla gerçekleşeceğini vurgulayarak, “Afrika’da birlikte pek çok yatırımlara, projelere ve artan dış ticaret hacmine şahitlik ederken Türk halkının son derece sıcak hisler taşıdığı ECOWAS Bölgesiyle maalesef potansiyelimizin altında bir ekonomik ilişki var. ECOWAS’ın ülkelerinin birbirleriyle ticaret hacmi, toplam ticaret hacminin içindeki yüzdesine baktığımız zaman yüzde 10 bile değil. Bu son derece yetersiz. Çünkü ECOWAS ülkesi üyelerin birbirlerine çok büyük benzerlikleri var. Hemen hemen yanı şeyleri üretip, satmak istiyorlar. Aynı şeylere ihtiyaç duyuyorlar ve aynı şeyleri almak istiyorlar. Dolayısıyla bu üçüncü bir taraf oluşturuyor. ECOWAS ülkelerinin birbirlerine tamamlayıcı olamamaktan dolayı görünmeyen bir engel var. Bunun tek bir ilacı ve çözümü var; Türkiye. Biz ticaret ve ekonomi anlamında bu kombinasyona dahil olursak bilin ki bu anahtarı çözeriz” ifadelerini kullandı.

“Asıl hedefimiz full entegre bir serbest ticaret antlaşmasını gerçekleştirmek”

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, asıl hedefin Türkiye ve ECOWAS arasında full entegre bir serbest ticaret antlaşması gerçekleştirmek olduğunu ifade etti. Zeybekci, şöyle konuştu:

“AB ve Gümrük Birliği üyesi olan Türkiye ihracatının yüzde 52’sini şuanda Avrupa Birliğine yapar hale geldi. AB’ye baktığımızda toplam ticaretinin yüzde 70’inin üzerindeki bir kısmını kendi içinde yapıyor. O yüzde 70’lik rakam ile ECOWAS’ın yüzde 10’luk rakamını yan yana koyduğumuz zaman kat etmemiz gereken devasa bir mesafe var. Bunu Türkiye olarak biz yapabiliriz. Biz ECOWAS’a gerek satımıyla gerek alımıyla bir köprü oluşturabiliriz. Asıl hedefimiz Türkiye ve ECOWAS arasında full entegre bir serbest ticaret antlaşmasını gerçekleştirmek. Bu anlamda çok büyük fırsatları birlikte oluşturabileceğimizi düşünüyorum”.

Bakan Zeybekci'nin konuşmasının ardından iş konseyi kuruluş anlaşması imza töreni gerçekleştirildi.