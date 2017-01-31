Bakan Zeybekci: Türkiye fırsatlar ülkesi

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve Fransa DışTicaret, Turizm ve Yurtdışında Yaşayan Fransızlardan Sorumlu Devlet Bakanı Matthias Fekl, iki ülke arasında mutabakat zaptı imzalandı. Bakanlar, imzaların atılmasının ardından Türk ve Fransız işadamlarının katılımıyla gerçekleşen iş forumuna geçti. Ardında, "Türkiye-Fransa İş Dünyası Yuvarlak Masa" toplantısına katıldı. Toplantının bir konuşma yapan Bakan Zeybekci, "Avrupa'nın gelişmiş ülkelerine baktığımızda Fransa'da, İngiltere'de, Almanya'da kaç tane 3., 4., 5. köprü ihtiyacı var ki, bizim Boğaz'ın üzerine yaptığımız gibi. Dünyanın en uzun köprüsünü biz Marmara Denizi'nin üzerine yaparken veya Boğaz'ın altında tüp geçitleri yaptığımızda veya Fransa'nın şu anda kaç tane daha yeni nükleer santral yapma ihtiyacı var? Fransa'nın şu anda tüm sağlık sistemini yenilemek gibi bir ekonomi yaratma imkanı var mı? Bütün bunları hiçbirisinin olmadığı ve Türkiye'nin önümüzdeki dönemle ilgili inanılmaz fırsat ve imkanları bünyesinde barındırdığını unutmayın. Onun için Türkiye fırsatlar ülkesi. Yeter mi? Yetmez." dedi.

GÜMRÜK BİRLİĞİNİN KAPSAMI

Bakan Zeybekci, "Fransa gibi dostlarımızın, Sayın Bakan gibi dostlarımızın da destekleriyle Türkiye ile AB gümrük birliğini güncelleyecek. Bu şu anlamı ifade ediyor; Türkiye ile AB ekonomik anlamda tam bir entegrasyona gidecek. Bütün buradaki şirketler için söylüyorum, Türk ve Fransız şirketleri için söylüyorum. Gümrük birliğinin kapsamına hizmetler sektörünün dahil olması, kamu alımlarının dahil olması, tarım ve gıdanın dahil olması, elektronik ticaretin dahil olması demek, sizin bir Fransız şirketinin gelip Türkiye'deki tüm hizmetlerinde, tüm kamu alımlarından, kamu ihalelerinde dilediği her türlü işe girmede hiçbir engel kalmıyor. Aynı şekilde Türk firması için de. Şu anda konuştuğumuz bir çok problemde ortadan kendiliğinde kalkacak. Önümüzdeki dönemdeki bu süreçleri ve fırsatlara sizlerin dikkatini çekmek istiyorum" şeklinde konuştu.

TERÖR OLAYLARI

Nihat Zeybekci, "Terörizmin yuvalandığı ülkeler var, terörizmin doğduğu, yaşadığı, hayat bulduğu ülkeler var. Bir de terörizmin saldırıda bulunduğu ülkeler var. Hedef olarak koyduğu, saldırıda bulunduğu ülkeler. Bunlar birinci sırada Türkiye, ikinci sırada bu coğrafyada Fransa. Terörizme karşı 2016 yılı içinde inanılmaz bir mücadele verildi. Ama Türkiye terörizmin başka bir boyutuyla da karşılaştı. Sinsi bu FETÖ terörizmiyle, 15 Temmuz darbe girişimiyle karşılaştı. Türkiye etrafındaki ateş çemberiyle, bölücü terör örgütü, güneyindeki DEAŞ, YPG, PYD gibi diğer terör örgütlerinin üzerine bir de içeride akıl ve hayal dahi edemeyeceğiniz tehlikede bir ülkeyi, devleti, hukuku insan haklarını, özgürlükleri ve demokrasiyi topyekun hedef alan bir terörle karşı karşıya kaldı. Bütün bu terör ortamında Türkiye ekonomisiyle, sanayisiyle eğitimiyle, adaletiyle, hukukuyla insan haklarıyla, tamamıyla bir stres testinden geçti ve geçiyor. Bu sürecin sonunda demokrasi, insan hakları, hür teşebbüs, reel sektör, reel iş dünyası bağımsız girişim kazanacaktır. Bu sürecin sonunda Türkiye ve Fransa kazanacaktır. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Türkiye ve Fransa binlerce yıllık devletlerdir, ülkelerdir. Türkiye ve Fransa tarihlerine bakacak olursanız, problemler yaşamışlardır, savaşlar görmüşlerdir ama hiç teslim olmamışlardır. Hiç teslim olup da razı olmamışlardır. Onun için bu terörizmle ortak savaşı berber kazanacağız" dedi.

TÜRKİYE- FRANSA İLİŞKİLERİ

Zeybekci, Türkiye ve Fransa arasındaki ekonomik ilişkilere dikkat çekerek, "Ufak tefek birkaç problemimiz var. Bunları da konuştuk. Bu problemleri de çözeceğiz. Bu problemlerle devam edemeyiz. Bunlarda çözülmeyecek problemler değil, hatta hükümetler seviyesine gitmeden bile bakanlıklar seviyelerinde çözebileceğimiz problemler" diye konuştu.

"GERÇEKTEN OPERASYONEL BİR İŞLEYİŞ SAĞLAYIP SIKINTILARI AŞMAK LAZIM"

Fransa Dış Ticaret, Turizm ve Yurtdışında Yaşayan Fransızlardan Sorumlu Devlet Bakanı Matthias Fekl, iş forumu kapsamında Türkiye ile Fransa arasında ekonomik ikili diyaloğu gözden geçirip, revize etmeye karar verdiklerine dikkat çekerek, "Yeni bir mimari ile daha geniş çerçevede çalışma grupları oluşturulması kararı alındı ve bu grupların politik kararları daha iyi hazırlaması, alınmış olan farklı kararları daha iyi takip etmesini sağlayacağız. 2012 yılından beri JETCO çalışmamıştı, bu yüzden gerçekten operasyonel bir işleyiş sağlayıp sıkıntıları aşmak lazım. Çok sayıda yapılacak proje var, bunların somut şekilde çalışılması lazım. Farklı çalışma grupları yakın zamanda toplanacak, farklı stratejik alanda çalışacaklar. Özellikle nükleer enerjinin Türkiye'de geliştirilmesi ya da diğer enerji türleri olsun, bu noktada ülkelerimiz çok yüksek hedefler koydu. Ulaşım sektöründe, özellikle demiryolu alanında çalışmaya devam edeceğiz ama diğer ulaşım türlerine de bunu genişletmeye karar verdik. Şirketlerimiz arasında değişik ortaklıklar var, bu vesileyle Türkiye'nin altyapısını geliştirmesi daha da kolay olacak. Aynı zamanda tarım sektörü, çevre sektörü, sağlık gibi sektörler de çalışacağımız alanlar arasında" dedi.