Türkiye enerjide dışa bağımlılığı azaltmak için önemli bir yatırımı tamamladı. Bu kapsamda Bu kapsamda Türkiye ile Bulgaristan arasındaki Lozenets-Nedyalsko Boru Hattı açıldı. Açılışı, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Bulgar mevkidaşı Temenujka Petkova birlikte yaptı. Hattın açılmasıyla çift yönlü gaz akışı sağlanacak. Bu sayede bu hat üzerinden Türkiye’den Bulgaristan’a gaz ihracatı imkanı da sağlanmış oldu.

16 MİLYAR METREKÜP

Lozenets-Nedyalsko Boru Hattı ile Lozonets ve Türkiye sınırı arasındaki taşıma kapasitesi artacak ve ihtiyaç halinde ters yönde gaz akışı gerçekleştirilebilecek. Yatırımın hayata geçmesiyle Türkiye’nin Bulgaristan üzerinden Avrupa’ya gaz taşıması için bir aşama daha kat edildi. Açılışı yapılan bu hatla Türkiye yüksek talebin olduğu daha fazla gaz çekebilecek. Mevcut iki hatla gaz taşıma kapasitesi yıllık 1.7 milyar metreküp artarak yaklaşık 16 milyar metreküpe çıkacak.

ARZ GÜVENLİĞİNE KATKI

Bakan Fatih Dönmez, Avrupa’ya bu hattan gaz taşınmasına da imkan sağlanacağını belirterek, ”Böylece, hem Bulgaristan’ın hem Türkiye’nin doğalgaz arz güvenliğine katkı sağlayacak, hem de her iki ülkenin Avrupa doğal gaz piyasasındaki önemini daha da artıracağız” ifadelerini kullandı.

İlk adres Türkiye

Bakan Fatih Dönmez şöyle konuştu: ” İki ülke arasındaki sağlam ilişki yeni yatırımlarla daha da güçlenerek yoluna devam edecektir. Bugün özellikle Ortadoğu ve Kafkasya’daki kaynakların dünya pazarlarıyla buluşmasında önemli bir rol üstleniyoruz. Türkiye; siyasi istikrarı, güçlü ekonomik altyapısı ve öngörülebilir piyasaları ile uluslararası enerji projelerinin ilk adresi ve vazgeçilmez ortağıdır.”

Bölge ihtiyacına cevap

Bakan Dönmez, “Türkiye, sadece kendi talebini karşılayan değil, aynı zamanda bölgesel enerji ihtiyaçlarına da cevap verebilecek bir konuma gelmek için emin adımlarla ilerlemektedir” açıklamasında bulundu.

Karşılıklı işbirliği artacak

20 kilometre uzunluğunda olan hat, Bulgaristan’dan Türkiye’ye gaz sevkıyatı yapılan “Transbalkan Boru Hattı”nın bir parçası olarak inşa edildi. Boru hattıyla birlikte Türkiye ve Bulgaristan arasındaki hat birleştirilmiş oluyor. Yeni hatla birlikte BOTAŞ ve BULGARTRANSGAZ arasındaki işbirliği artacak.

(Akşam)