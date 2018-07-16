Türkiye işsizlik oranı TÜİK 2018 İşsizlik oranı son dakika nasıl hesaplanır? İstihdam edilenlerin sayısı 2018 yılı Nisan döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 852 bin kişi artarak 29 milyon 9 bin kişi, istihdam oranı ise 0,7 puanlık artış ile %47,9 oldu. Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 15 bin kişi azalırken, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 868 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin %18,3’ü tarım, %19,5’i sanayi, %7,4’ü inşaat, %54,8’i ise hizmetler sektöründe yer aldı. Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0,6 puan, inşaat sektörünün payı 0,4 puan azalırken, sanayi sektörünün payı 0,4 puan, hizmet sektörünün payı 0,5 puan arttı. Nisan 2018 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,6 puan azalarak %33,3 olarak gerçekleşti. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,1 puan azalarak %22,4 oldu. Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam azaldı, işsizlik arttı. Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam bir önceki döneme göre 34 bin kişi azalarak 28 milyon 818 bin kişi olarak tahmin edildi. İstihdam oranı 0,1 puan azalarak %47,6 oldu.

İşsizlik oranı tek haneye düştü

İşsizlik oranı nisanda geçen yılın aynı ayına göre 0,9 puan düşüşle yüzde 9,6 oldu. İşsiz sayısı 201 bin kişi azalarak 3 milyon 86 bin kişiye düştü.

Türkiye'de işsizlik oranı, nisanda geçen yılın aynı ayına göre 0,9 puan azalarak yüzde 9,6 oldu. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 201 bin kişi azalışla 3 milyon 86 bin kişi olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, nisanda geçen yılın aynı dönemine göre 201 bin kişi azalarak 3 milyon 86 bin kişiye geriledi. Aynı dönemde işsizlik oranı 0,9 puan düşerek yüzde 9,6 oldu. Böylece işsizlik oranı, Mayıs 2016'dan sonra yeniden tek haneye geriledi.

İşsizlik oranı nisanda bir önceki aya göre ise 0,5 puan azaldı.

Nisan ayında tarım dışı işsizlik oranı 1 puanlık azalışla yüzde 11,4 olarak tahmin edildi.

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 2,9 puanlık azalışla yüzde 16,9'a geriledi. İşsizlik oranı, 15-64 yaş grubunda da 0,9 puan azalarak yüzde 9,8 olarak gerçekleşti.

İşsizlik oranı 0,9 puanlık azalış ile %9,6 seviyesinde gerçekleşti. Beklenti işsizlik oranının % 9.2 olmasıydı.

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2018 yılı Nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 201 bin kişi azalarak 3 milyon 86 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 0,9 puanlık azalış ile %9,6 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 1 puanlık azalış ile %11,4 olarak tahmin edildi. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 2,9 puanlık azalış ile %16,9 olurken,15-64 yaş grubunda bu oran 0,9 puanlık azalış ile %9,8 olarak gerçekleşti.

İstihdam oranı %47,9 oldu

İstihdam edilenlerin sayısı 2018 yılı Nisan döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 852 bin kişi artarak 29 milyon 9 bin kişi, istihdam oranı ise 0,7 puanlık artış ile %47,9 oldu.

Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 15 bin kişi azalırken, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 868 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin %18,3’ü tarım, %19,5’i sanayi, %7,4’ü inşaat, %54,8’i ise hizmetler sektöründe yer aldı. Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0,6 puan, inşaat sektörünün payı 0,4 puan azalırken, sanayi sektörünün payı 0,4 puan, hizmet sektörünün payı 0,5 puan arttı.

İşgücüne katılma oranı %53 olarak gerçekleşti

İşgücü 2018 yılı Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 651 bin kişi artarak 32 milyon 95 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,3 puan artarak % 53 olarak gerçekleşti. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre; erkeklerde işgücüne katılma oranı 0,1 puanlık artışla %72,4, kadınlarda ise 0,6 puanlık artışla %34 olarak gerçekleşti.

Kayıt dışı çalışanların oranı %33,3 olarak gerçekleşti

Nisan 2018 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,6 puan azalarak %33,3 olarak gerçekleşti. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,1 puan azalarak %22,4 oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam azaldı, işsizlik arttı

Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam bir önceki döneme göre 34 bin kişi azalarak 28 milyon 818 bin kişi olarak tahmin edildi. İstihdam oranı 0,1 puan azalarak %47,6 oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış işsiz sayısı bir önceki döneme göre 103 bin kişi artarak 3 milyon 291 bin kişi olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı 0,4 puan artarak %10,3 oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücüne katılma oranı bir önceki döneme göre 0,1 puan artarak %53,1 olarak gerçekleşti. Ekonomik faaliyete göre istihdam edilenlerin sayısı, tarım sektöründe 20 bin, inşaat sektöründe 52 bin kişi azalırken, sanayi sektöründe 32 bin, hizmet sektöründe 6 bin kişi arttı.

İşsizlik oranı hesaplama nasıl yapılır?

15 yaşından büyük olup da son üç ay içinde iş arayan ve 15 gün içinde işbaşı yapmaya hazır olduğunu bildirenlerin toplam işgücüne bölünmesiyle işsizlik oranı hesaplanıyor.

Bir hesaplama örneği vermek için Türkiye’nin Temmuz

2013’teki istihdam durumunu sayılarla ele alalım. Temmuz

2013’te Türkiye’nin nüfusu 74,5 milyon kişi olarak tahmin

edilmektedir. Bu nüfusun 55,6 milyonu 15 yaş ve daha yukarı

yaş grubudur. Bir işte çalışanlar yani istihdam edilenler (26,1

milyon) ve son üç ayda iş aramış ve 15 gün içinde işe başlayabilecek

konumda olan işsizlerin (2,7 milyon) toplanmasıyla

bulunan toplam işgücü yaklaşık 28,8 milyon kişidir.

İşsizlik oranını hesaplamak için şöyle bir denklem yazabiliriz:

İşsizlik oranı = Son 3 ayda iş arayan ve 15 gün içinde işe

başlayabilecek durumda olanlar / toplam işgücü

Buna göre Temmuz 2013’te Türkiye’de işsizlik oranı

% 9,3’tür.

Bu sistemin en önemli eksikliği bir kişinin işsiz sayılabilmesi için son üç ay içinde başvurmuş olması gereğidir.

Gelişmiş ülkelerde insanlar başvurularını sürekli yenilese de gelişme yolundaki ülkelerde bu yenileme bu sıklıkla yapılmıyor.

O nedenle işsiz sayısı da olduğundan az görünebiliyor.

Ölçüm doğru olsa da yöntem tam anlamıyla sağlıklı sonuç vermiyor olabilir. İnsanların işsizlik oranlarına itiraz etmelerininnedeni buradan kaynaklanıyor.