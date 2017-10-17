Son Dakika Haberleri E-gazete 17Bugünkü Star

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Türkiye, Avrupa'da en fazla istihdam yaratan ülke oldu

Türkiye, 5 yılda 2 milyon 384 bin kişiye iş imkanı oluşturarak Avrupa'da en fazla istihdam yaratan ülke oldu. Bu dönemde Türkiye; Almanya, İngiltere, Polonya ve İspanya'nın dışındaki AB üyesi 24 ülkeden fazla istihdam yarattı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu ve Eurostat verilerinden derlediği bilgilere göre, 2012'de 24 milyon 821 bin kişinin istihdam edildiği Türkiye, bu sayıyı sürekli artırdı. 
 
İstihdam sayısı 2016 itibarıyla 27 milyon 205 kişiye ulaşırken 5 yılda yaratılan ilave istihdam 2 milyon 384 bin oldu. Türkiye, bu dönemde istihdamda AB üyesi ülkelerin üzerinde yer alırken Almanya, İngiltere, Polonya ve İspanya'nın dışındaki AB ülkelerinin 24'ünün toplamından daha fazla istihdam yarattı. Türkiye'nin ardından en fazla istihdam yaratan ülke ise 2 milyon 31 bin kişiyle İngiltere oldu.
 
Romanya, Yunanistan, Finlandiya, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, istihdamı daralan ülkeler olarak dikkati çekti.
 
İstihdam artışı temmuzda da hız kesmedi
 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu yılın başında yaptığı "istihdam seferberliği" çağrısının etkisiyle istihdam ivme kazandı. İstihdam edilen kişi sayısı, temmuz sonu itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 122 bin kişi artarak 28 milyon 758 bine ulaştı. Bu sayı dahil edildiğinde Türkiye'nin yarattığı ilave istihdam 3 milyon 937 bin kişi oldu.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Dün gece birçok ülkede görüldü herkes göktaşı sandı. Bakın ne çıktı

Dün gece birçok ülkede görüldü herkes göktaşı sandı. Bakın ne çıktı

Deniz Baykal'ın lise aşkı Olcay Baykal... Deniz Baykal kimdir?

Deniz Baykal'ın lise aşkı Olcay Baykal... Deniz Baykal kimdir?

Pargalı İbrahim Paşa'nın gerçek mezarı nerede?

Pargalı İbrahim Paşa'nın gerçek mezarı nerede?

Irak askerlerinin Kerkük'e girişinden ilk görüntüler

Irak askerlerinin Kerkük'e girişinden ilk görüntüler

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA