Türkiye ve Almanya arasında 35 milyar avroluk dev anlaşma

Alman basını, Türkiye ve Almanya arasında 35 milyar avro büyüklüğünde devasa bir demiryolu projesi için anlaşmaya varıldığını yazdı. Siemens AG Basın Sözcüsü Schramke ise henüz anlaşmaya varılmadığını söyledi.

Türkiye’nin Avrupa Birliği ile yeniden yakınlaştığı bir dönemde önemli ekonomik işbirlikleri yürütülüyor. Alman medyası, Türkiye ve Almanya arasında 35 milyar Euro büyüklüğünde devasa bir demiryolu projesi için anlaşmaya varıldığını duyurdu. Almanya’nın haftalık aktüel habercilik dergisi Der Spiegel, iki ülkenin Türkiye’de yeni demiryolu hatları inşa etmek, mevcut olanları yenilemek ve sinyalizasyon sistemleri için anlaştıklarını yazdı.

KONSORSİYUMUN LİDERİ SİEMENS

Habere göre tedariki Siemens öncülüğündeki bir konsorsiyum sağlayacak. Demiryolu hatlarının modernizasyonu için Almanya'nın finansal ve teknik uzmanlık desteğiyle yapılacak.

Dev işbirliğinin boyutunun 35 milyar avro olduğunu yazan Spiegel, bu bedelin içerisinde teslim edilecek yeni trenlerin de bulunduğunu iddia etti. Projenin tedarik tarafında Siemens'in lokomotifi olacağı konsorsiyum tarafından yürütülecek ve Almanya'nın finansal ve teknik desteğiyle yapılacak.

SİEMENS: HENÜZ İMZALAMADIK

Konuyla ilgili dün açıklamalarda bulunan Siemens AG Basın Sözcüsü Ellen Schramke, Alman hükümeti ve Türk hükümetlerinin henüz anlaşmaya varmadığını söyledi. “Siemens henüz bir anlaşma imzalamadı” diyen sözcü Schramke, Türk ve Alman hükumetlerinin anlaştığı yönündeki haberlere ilişkin olarak da görüşmelerin sürdüğüne işaret etti. Schramke, “Ancak Alman hükümeti ve Türk hükümeti de henüz herhangi bir anlaşmaya varmadı” dedi. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), bu yılın nisan ayında açtığı yüksek hızlı tren ihalesinde en uygun teklifi veren Siemens’le 10 adet ‘Velaro’ yüksek hızlı tren için sözleşme imzalamıştı.

ALMAN BAKAN TÜRKİYE’YE GELİYOR

Alman basını, dev işbirliği için Almanya'nın Ekonomik İlişkilerden Sorumlu Devlet Bakanı Thomas Bareiß’in bu ay sonunda Türkiye’yi ziyaret edeceği ve finansman konusunun görüşüleceğini yazdı. Türkiye'nin düşük faizli kredi ve ihracat garantisi istediği de iddia edildi. 2. Abdülhamit döneminden bu yana demiryolu hatlarında Türkiye ve Almanya arasında süregelen işbirliğine dikkat çekilen haberde, proje için yetkililerin 3 aydır görüşmeler sürdürdüğü de vurgulanıyor.

(Yeni Şafak)