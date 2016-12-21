Türkiye ve Azerbaycan’dan milli para ile ticaret girişimi

Türk Keneşi Ekonomi Bakanları 6. Toplantısına katılmak için Bakü’de bulunan Zeybekci, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin son dönemde milli parayla ticaret politikasına öncelik verdiğini belirten Zeybekci, sadece Azerbaycan değil, Kore’den Japonya’ya, Çin’den Rusya’ya kadar olabildiğince imkan yaratarak milli paralarla ticaret yapmanın yollarını bulmaları gerektiğini vurguladı.

TERCİHLİ TİCARET

Zeybekci “Bu yönde de Sayın Cumhurbaşkanlarının talimatı var. Bu talimat doğrultusunda biz ekonomi bakanları ve merkez bankaları olarak da çalışmalar yapacağız. Ticaretimizin tamamını milli paralarla yapmak gibi bir hedefimiz yok ama olabildiğince bu anlamda çalışacağız” diye konuştu. Cumhurbaşkanlarının kendilerine verdiği talimatla ilgili önemli bir noktaya geldiklerini ifade eden Zeybekci “Önemli nokta da tercihli ticaret anlaşması. Azerbaycan ve Türkiye’nin bir liste içinde imtiyaz sağlaması, gümrükleri gerektiğinde sıfıra kadar çekebilmesi, 3.5 milyar dolar olan ticaretimizi 10-15 milyar dolara bir an önce ulaştırmamızı hedefleyen bir çalışmayı başlatacağız” dedi. Zeybekci, temasları kapsamında mevkidaşı Şahin Mustafayev ile görüştü. Görüşmede, ticaret hacminin artırılması, milli paraların kullanılması gibi konular müzakere edildi.