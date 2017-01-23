Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye ve Tanzanya ortak yatırım yapmalı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 150’ye yakın işadamıyla afrika durağının ilk durağı Tanzanya’ya çıkarma yaptı. İş Forumu’nda konuşan Erdoğan “Tanzanyalı iş adamlarını Türkler’le birlikte çalışmaya davet ediyorum” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 150’ye yakın işadamıyla Afrika turunun ilk durağı olan Tanzanya’ya çıkarma yaptı. Tanzanya’da Cumhurbaşkanı John Pombe Joseph Magufuli tarafından resmi törenle karşılanan Erdoğan baş başa ve heyetlerarası görüşmelerin ardından iki ülke arasında yapılan anlaşmaların imza törenine katıldı. Türkiye-Tanzanya İş Forumu’na da katılan Erdoğan, Türk ve Tanzanyalı işadamlarını ortak yatırım yapmaya çağırdı. Magufuli ile ortak basın toplantısı düzenleyen Erdoğan “İki ülke arasında çok ciddi iş potansiyeli olduğunu gördük” dedi.
HEDEF 500 MİLYON DOLAR
Erdoğan “Türkiye olarak istihdam oluşturacak Tanzanya’nın kalkınmasına katkıda bulunacak yatırımların daha da artmasını arzu ediyoruz. Bu konuda müteşebbislerimizi her fırsatta teşvik ediyoruz, etmeye de devam ediyoruz. Tanzanya makamlarının da kendilerine her türlü kolaylığı göstereceğinden eminim. Çünkü 150 milyon doların altında seyreden ikili ticaret hacmimizin çok daha yükseklere çıkarmamızın gereğine inanıyorum. Onun için ortak gayretlerimizle bunu ilk etapta 250 milyon dolara akabinde 500 milyon dolara çıkarma bir hedefimizin olması noktasında ikili görüşmede mutabık kaldık. Son yıllarda kat ettiğimiz mesafe bu rakamların ulaşılabilir olduğunu gösterdi” dedi. Erdoğan, Türkiye-Tanzanya İş Forumu’ndaki konuşmasında ise yapılan görüşmeler, imzalanan anlaşmaların Türkiye ve Tanzanya arasındaki ilişkileri daha ileri boyutlara taşıması bakımından önemli olduğunu kaydederek “Tanzanya ile siyasi ilişkilerimiz 2009 yılında Darüsselam Büyükelçiliğimizi tekrar açmamızla birlikte istikrarlı bir şekilde gelişmeye başlamıştır. Tanzanya’nın Ankara Büyükelçiliği pek yakında açacak olması bu ilişkileri daha da güçlendirecektir. Bu olumlu siyasi ortamın ülkelerimiz arasındaki ticari ve ekonomi ilişkilere layıkıyla yansıtılmasının zamanı çoktan gelmiştir” diye konuştu.
BİRLİKTE ÇALIŞIN
Erdoğan Türkiye’nin Afrika’nın sesi olmaya devam edeceğini de belirtti. Erdoğan “Tanzanyalı iş adamlarını Türk muhataplarıyla birlikte çalışmaya davet ediyorum. Gerek Türkiye’de gerek Tanzanya’da ortak yatırımlar hatta üçüncü ülkelerde ortak yatırımlar yapmaya sizleri özellikle davet ediyorum. Türk işadamlarına da Tanzanya’daki yatırım imkanlarını en iyi şekilde değerlendirmeleri çağrısında bulunuyorum” şeklinde konuştu. Erdoğan açıklamasını şu şekilde sürdürdü: “Tanzanya makamlarının Türk yatırımcılar için gereken kolaylıkları sağlayacağına karar ve uygulama mekanizmalarını süratle işleteceklerine inanıyorum. Türk şirketlerinin başarıları dünyanın her yerinde biliniyor. Birçok büyük şirketimiz Afrika’nın diğer ülkelerinde başarılı projelere imza atıyor” diye konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Tanzanya’nın ardından, Mozambik’in başkenti Maputo’ya, ardından da Madagaskar’a geçecek.
Sahraaltı’na 6 milyar dolar yatırım yaptık
Türkiye’nin ekonomik alanda yaptığı atılımlarla gerçekleştirdiği reformlarla dünyanın en büyük ekonomileri arasında yer aldığını kaydeden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İş Forumu’nda yaptığı konuşmada iki ekonominin birbirini tamamlayıcı nitelikle olduğunu bildirerek, “Artık G20 ülkeleri arasında yer alan Türkiye’nin Tanzanya’da yapabileceği kazan-kazan esasına dayalı çok şeyler vardır. Her şeyden önce birbirimizi insani, güçler noktasında tamamlayacak potansiyele sahibiz” dedi.
16 KAT ARTIŞ SAĞLANDI
İki ülke arasındaki dostluk ve işbirliğinin ekonomik alanda da hak ettiği düzeye ulaşılmasını istediğini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 üyesi olan Türkiye, Avrupa’nın altıncı büyük ekonomisidir. OECD ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ikinci ülke konumundadır. Sahraltı Afrika ülkeleriyle ticaret hacmimiz 2000 yılından bugüne 16 mislinden fazla artarak 740 milyon dolardan 6 milyar dolara ulaştı. Kıtadaki toplam yatırımlarımızda aynı şekilde 6 milyar doları buldu. Türkler, Afrika’da en çok yerel istihdam sağlayan yatırımcılar olarak biliniyor. Kıtadaki tüm ülkelerin sorunları arasında ilk sırada yer alan işsizlikle mücadelenin en etkili yöntemlerinden biri yatırımların artırılmasıdır” diye konuştu.
Darüsselam demiryolu projesi Türk şirkete
Tanzanya Devlet Başkanı John Pombe Joseph Magufuli, konuşmasında ülkesinin Türkiye’ye ve Tayyip Erdoğan’a desteğine devam edeceğini belirterek, “Sayın Cumhurbaşkanı, Tanzanya’nın her zaman sizinle olduğunu temin etmek isterim” dedi. Magufuli, Erdoğan’ın Afrika ziyaretine Tanzanya’dan başlamasının onur verici olduğunu belirterek, “Benim kabilemde bir atasözü vardır. Eğer annenizden ilk süt alan kişi sizseniz, her zaman en fazlasına sahip olan siz olursunuz” dedi.
Magufuli, Türk yatırımcıların Tanzanya’da 2 binden fazla kişiye istihdam sağladığına işaret ederek, şöyle devam etti: “Darüsselam’ı denize kıyısı olmayan ülkelere demir yoluyla bağlayacak büyük projeyi, bir Türk şirketine vermeyi düşünüyoruz. Türk Exim Bank aracılığıyla da bir kredi talebinde bulunduk. Cumhurbaşkanı da bize destek vereceklerini söyledi.”
TANZANYA İLE 9 ANLAŞMA
Savunma sanayi, kalkınma, eğitim, sağlık ve tıp bilimleri, dışişleri, turizm, KOBİ, alanında işbirliği anlaşmaları ile THY ve TRT de mutabakat zaptı imzaladı. Anlaşmalara Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TİKA Başkanı Serdar Çam, TRT Genel Müdürü Şenol Göka ve THY Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Büyükekşi imza attı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.