Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye ve Tanzanya ortak yatırım yapmalı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 150’ye yakın işadamıyla Afrika turunun ilk durağı olan Tanzanya’ya çıkarma yaptı. Tanzanya’da Cumhurbaşkanı John Pombe Joseph Magufuli tarafından resmi törenle karşılanan Erdoğan baş başa ve heyetlerarası görüşmelerin ardından iki ülke arasında yapılan anlaşmaların imza törenine katıldı. Türkiye-Tanzanya İş Forumu’na da katılan Erdoğan, Türk ve Tanzanyalı işadamlarını ortak yatırım yapmaya çağırdı. Magufuli ile ortak basın toplantısı düzenleyen Erdoğan “İki ülke arasında çok ciddi iş potansiyeli olduğunu gördük” dedi.

HEDEF 500 MİLYON DOLAR

Erdoğan “Türkiye olarak istihdam oluşturacak Tanzanya’nın kalkınmasına katkıda bulunacak yatırımların daha da artmasını arzu ediyoruz. Bu konuda müteşebbislerimizi her fırsatta teşvik ediyoruz, etmeye de devam ediyoruz. Tanzanya makamlarının da kendilerine her türlü kolaylığı göstereceğinden eminim. Çünkü 150 milyon doların altında seyreden ikili ticaret hacmimizin çok daha yükseklere çıkarmamızın gereğine inanıyorum. Onun için ortak gayretlerimizle bunu ilk etapta 250 milyon dolara akabinde 500 milyon dolara çıkarma bir hedefimizin olması noktasında ikili görüşmede mutabık kaldık. Son yıllarda kat ettiğimiz mesafe bu rakamların ulaşılabilir olduğunu gösterdi” dedi. Erdoğan, Türkiye-Tanzanya İş Forumu’ndaki konuşmasında ise yapılan görüşmeler, imzalanan anlaşmaların Türkiye ve Tanzanya arasındaki ilişkileri daha ileri boyutlara taşıması bakımından önemli olduğunu kaydederek “Tanzanya ile siyasi ilişkilerimiz 2009 yılında Darüsselam Büyükelçiliğimizi tekrar açmamızla birlikte istikrarlı bir şekilde gelişmeye başlamıştır. Tanzanya’nın Ankara Büyükelçiliği pek yakında açacak olması bu ilişkileri daha da güçlendirecektir. Bu olumlu siyasi ortamın ülkelerimiz arasındaki ticari ve ekonomi ilişkilere layıkıyla yansıtılmasının zamanı çoktan gelmiştir” diye konuştu.

BİRLİKTE ÇALIŞIN

Erdoğan Türkiye’nin Afrika’nın sesi olmaya devam edeceğini de belirtti. Erdoğan “Tanzanyalı iş adamlarını Türk muhataplarıyla birlikte çalışmaya davet ediyorum. Gerek Türkiye’de gerek Tanzanya’da ortak yatırımlar hatta üçüncü ülkelerde ortak yatırımlar yapmaya sizleri özellikle davet ediyorum. Türk işadamlarına da Tanzanya’daki yatırım imkanlarını en iyi şekilde değerlendirmeleri çağrısında bulunuyorum” şeklinde konuştu. Erdoğan açıklamasını şu şekilde sürdürdü: “Tanzanya makamlarının Türk yatırımcılar için gereken kolaylıkları sağlayacağına karar ve uygulama mekanizmalarını süratle işleteceklerine inanıyorum. Türk şirketlerinin başarıları dünyanın her yerinde biliniyor. Birçok büyük şirketimiz Afrika’nın diğer ülkelerinde başarılı projelere imza atıyor” diye konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Tanzanya’nın ardından, Mozambik’in başkenti Maputo’ya, ardından da Madagaskar’a geçecek.