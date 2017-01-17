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Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Nöther: Türkiye yatırım yapılmasını hak ediyor

Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Nöther, Türk ekonomisine ilişkin, 'Bu ülke yatırım yapılmasını hak ediyor. Çok sayıdaki genel veri bunu söylüyor.' dedi.

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Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri ve Yönetim Kurulu Üyesi Jan Nöther, Alman devlet radyosuna yaptığı açıklamada, Türkiye'de OHAL kapsamında alınan önlemlerin uzun süreceğine dair endişesinin olmadığını söyledi.
 
Uluslararası yatırımcıların Türkiye'de yatırım yapmakta çekingen davrandığını, bazı orta ölçekli yatırım planlarının bir süreliğine ertelendiğini ifade eden Nöther, buna karşın Türk ekonomisine yönelik güven algısının geri geleceğine inandığını vurguladı.
 
Nöther, "Bu ülke yatırım yapılmasını hak ediyor. Şu andaki siyasi ortamda bu görülmese de çok sayıdaki genel veri bunu söylüyor." diye konuştu. 
 
"Zor zamanlarda diyalog çok önemli"
Jan Nöther, Almanya'nın Türkiye'ye yönelik yatırımları hakkında ise "Ben zor zamanlarda diyaloğun çok önemli olduğunu düşünüyorum ve özellikle de Alman yatırımcılar Türk ortaklarının geleceğe yönelik önünü açmak için birtakım adımlar atıyor." ifadesini kullandı.
 
"Burada kalifiye bulma imkanımız var"
Türkiye'de faaliyet gösteren Alman yazılım şirketi SAP'nin Başkan Yardımcısı Franz Faerber de Nöther'in Türkiye hakkındaki olumlu görüşlerini destekledi.
 
Faerber, "İstanbul'da 17 milyon kişi yaşıyor. Bu genç ve eğitimli bireyler bakımından büyük bir fırsat sunuyor. Rekabet durumu, iyi eğitimli insanların aranıp da bulunamadığı ülkelerdeki gibi değil. Burada gerçekten kalifiye bulma imkanımız var." dedi.

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