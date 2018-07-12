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Türkiye'deki iPhone fiyatlarına büyük zam!

ABD merkezli teknoloji devi Apple Türkiye'de zam kararı aldı. İşte Apple'ın Türkiye'de sattığı ürünlerinin zam sonrası yeni fiyatları...

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Apple iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus,  Macbook Pro, Airpods ve Apple Watch'ların da aralarında olduğu ürünleri için Türkiye'de zam kararı aldı. 

Dolar kurunda son dönemde yaşanan artış sonrası Apple ürünlerinin yeni fiyatları şu şekilde.

Artan fiyatlar sonrasında iPhone 8’in fiyatı 4199 TL’den 5199 TL’ye; iPhone 8 Plus’ın fiyatı 4799 TL’den 5899 TL’ye çıktı.

Zam sonrası fiyatı yükselen diğer ürünler:

Ürün Adı            Eski Fiyat Yeni Fiyat

iPhone 7 32 GB 3299 TL >> 4199 TL

iPhone 7 Plus 3999 TL >> 4999 TL

Yeni iPad 9.7 32 GB 1699 TL>> 1899 TL

iPad Pro 10.5 64 GB 2999 TL >> 3699 TL

iPad Pro 12.9 64 GB 3699 TL >> 4499 TL

Apple Watch Series 3 1649 TL >> 1999 TL

Apple TV 4K 999 TL >> 1199 TL

Airpods 899 TL>> 999 TL

iPhone 6s 2699 TL >> 3399 TL

iPhone 6s Plus 3299 TL >> 4199 TL

13 inç Macbook Air 4599 TL >> 5499 TL

21.5 inç iMac 5299 TL >> 6499 TL

1 metre Lightning – USB kablo 89 TL >> 109 TL

Lightning konnektörlü Earpods 129 TL  >> 169 TL

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