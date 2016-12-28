Türkiye petrol piyasası kuruyor

EPİAŞ, 2016-2020 Stratejik Planı'nı yayımladı. Buna göre, Türkiye'nin enerji ticaret merkezi olma vizyonu doğrultusunda yeni piyasalar kurulmasının amaçlandığı belirtildi.

Çalışmalar doğrultusunda, EPİAŞ tarafından işletilen petrol piyasasının 2019 ve kömür piyasasının da 2020'de faaliyete geçmesi hedefleniyor.

Petrol piyasasının oluşumu için fizibilite çalışmalarının 2017'de, mevzuat ve teknoloji altyapı çalışmalarını geliştirmesinin de 2018'de tamamlanması planlanıyor. Kömür piyasasında mevzuat ve teknoloji altyapı çalışmalarının ise 2019'a kadar bitirilmesi hedefleniyor.

DOĞALGAZ SPOT PİYASASI GELİYOR

Doğalgaz spot piyasasının önümüzdeki yıl işleme açılması planlanıyor. Piyasasının işleme açılmasına yönelik yol haritasının tamamlanarak tasarım ve taslak mevzuat çalışmalarının Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna (EPDK) sunulduğu kaydedildi.

Plana göre, doğalgaz piyasasında fiziksel teslimatlı vadeli ürünlere ilişkin mevzuat çalışmaları da 2018'e kadar tamamlanacak.

Ayrıca, emisyon ticaretiyle, gönüllü yeşil sertifika ve gönüllü beyaz sertifika mekanizmalarının altyapı çalışmalarına da 2018'de başlanacak.