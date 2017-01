Türkiye’nin geleceğine artı bir istihdam seferberliği

Çalışmave Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İŞKUR ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ‘Mesleki Eğitim ve İstihdam Seferberliği’ başlattı. 2017 yılı için işbaşı eğitim programı, mesleki eğitim kursları, girişimcilik eğitimleri ve toplum yararına programlarla toplam hedeflenen 600 istihdam haricinde ‘artı istihdam› programı’yla 300 bin kişiye daha iş imkanı sağlanacak. İstihdam seferberliği kapsamında İŞKUR ile TOBB arasında ‘Oda ve Borsalarda İŞKUR Hizmet Noktası Kurulması Protokolü’nün TOBB İkiz Kuleler’deki imza törenine katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, mevcut istihdam programlarına ek olarak ‘artı istihdam› programı’yla 300 bin yeni istihdam sağlanacağını belirtti. Bakan Müezzinoğlu’nun verdiği bilgiye göre istihdam programı› ile istihdam edilen kişinin ilk yıl net asgari ücretinin yüzde 50’si, ikinci yılda da net asgari ücretin yüzde 25’ini İŞKUR ödeyecek.

YENİ MEZUNA MÜJDE

Müezzinoğlu, işsizlikle mücadelede işverenlerin artı istihdamının büyük öneme sahip olduğunu ifade ederek, özellikle üniversiteden yeni mezun olanların istihdam edilmesi halinde bir yıl boyunca bu çalışanları net asgari ücretin yüzde 50’si tutarında destekleyeceklerini vurguladı. Müezzinoğlu, şunları söyledi: “İstihdamdamsa istihdam seferberliğini biz başlatacağız. Her bir yaşta 1 milyon 250 bin genci olan bir zenginliğin sahibiyiz. Onları istihdam alanına aldığımızda bunların yüzde 90’ı bizim için hep artı üretecektir. Onların o nedenle biz işbaşı eğitim programlarıyla istihdama kazandıralım diyoruz. Bu istihdama kazandırdıklarımız bizim veya işverenimizin artısı bizim de üretimimiz üretimin artışı olacaktır. İşbaşı eğitimlerine katılan gençlerimizin veya çalışanımızın neredeyse yüzde 70’i kalıcı istihdama dönüşüyor. Bu da çok önemli kazanım. Önümüzdeki süreçte artı istihdam da diyoruz. Aldığınız her artı istihdamda özellikle stratejik alanlarda özellikle yeni mezun olmuş üniversite gençlerimizde diyoruz ki; ‘yüzde 50’sini biz destekliyoruz.’ Üniversite gencimize de şunu diyoruz; bir işverene git, de ki benim ücretimin yarısını bakanlığımız ödüyor. Benim alınterimin karşılığının yarısını da sizden istiyorum. 1 yıl sürecince yarısını İŞKUR’un ödediği, diğer yarısının da sizin destek verdiğiniz ertesi yılda yine net asgari ücretinyüzde 25’ine bizim destek verdiğimiz bu seferberlikte sizlerin daha cesur daha ileri adımlar atmanızı bekliyoruz. Bu anlamda yaklaşık 300 bin artı istihdama destek vereceğiz. Bu anlamda dünya sorun yaşayan olağanüstülükler var. Bu olağanüstülükten olağanüstü kabiliyetleri olan bir milletle çıkıyoruz. Olağanüstülüklerden bu kadar başarılı çıkan bir milletin yatırımcısı, girişimcisi, üreticisi, sanayicisi, işadamı dünyadaki diğer olumsuzlukları fırsata dönüştürecek diğer imkanları göz ardı etmemeli. Başta cumhurbaşkanımız, başbakanımız, bütün ilgili bakanlıklar her zaman yanınızdayız.”

2017’ DE 900 BİN YENİ İSTİHDAM ARTI İSTİHDAMA DESTEK

Artı istihdam programıyla katma değeri yüksek olan sektörlerde istihdamını artıran işverenlerin işçi için ödeyeceği ücretin birinci yılında net asgari ücretin yüzde 50’si, ikinci yılında da net asgari ücretin yüzde 25’ini devlet karşılayacak. Hedef 300 bin istihdam.

MEVCUT PROGRAMLAR SÜRECEK

- İşbaşı eğitim programlarından 300 bin,

- Mesleki eğitim kurslarından 100 bin,

- Girişimcilik eğitimlerinden 100 bin,

- TYP’den 100 bin kişi yeni istihdam sağlanacak.

ÇIRAKLARA CEP HARÇLIĞI

- Staj ve çıraklık eğitimi alan 1.2 milyon lise ve üniversite öğrencisi için aylık 130-260 TL cep harçlığını devlet verecek.

Babanın oğluna yapmayacağını, İŞKUR özel sektöre yapıyor

Bakanlık, TOBB ve İŞKUR olarak Türkiye ekonomisinin istihdam dostu büyümesini daha da güçlendirecek yeni bir atılım hamlesi başlattıklarına işaret eden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu “Artık oda ve borsalar, 81 il ve 160 ilçede, İŞKUR faaliyetleri hakkında da işverenleri bilgilendirecek ve tanıtacak. Oda ve borsalarımız İŞKUR hizmet noktaları haline gelecek. Oda ve borsalarımızda İŞKUR’un iş ve meslek danışmanları görev yapacak. Böylece hizmeti işverenin ve işsizin ayağına götürmüş olacağız. Ankara’dan ve merkezden çare arama dönemi kapanacak, yerelden çözümler hız kazanacak. İşte bugün bu hayırlı işin protokolünü imzalıyoruz” dedi. İş dünyasına ve TOBB üyelerine çağrıda bulunan Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti: “Türkiye’nin geleceğine sen de bir istihdam sağla, diyorum. Bunu da imkanın ölçüsünde sağla. İŞKUR işe alacağın kişinin maaşını ödüyor, sigortasını yapıyor, sana hiçbir maliyeti yok. Gel, işsiz bir kardeşime istihdam sağla, ekmeğini paylaş onunla. Program sonunda bu kişiyi istihdam etmeye devam edersen, SGK işveren payını İŞKUR ödüyor yine. Yani İŞKUR, senin istihdam üzerindeki yükünü azaltıyor. Bakın, babanın oğluna yapmayacağını, İŞKUR, özel sektörümüze yapıyor. Bize de bundan yararlanmak düşer.”

Büyükanne Projesi’nde imzalar atılacak

Torunlarının bakımını üstlenen büyükannelerin desteklenmesini içeren projede, tanıtımın gelecek hafta İstanbul’da yapılacağını ve imzaların atılacağını bildiren Müezzinoğlu, İstanbul Sanayi Odasının önerdiği bu projenin kadın istihdamına katkı sağlayacağına inandığını ifade etti.