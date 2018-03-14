Türkiye'nin ilk yerli kivisinin çekirdek yatağı daha koyu, orta kısmı hafif turuncu ve tadı daha tatlı. Araştırmayı yürüten Atatürk Bahçe Kültürleri Enstitüsü'nden yapılan açıklamada, Dr. Kemal Abdurrahim Kahraman liderliğinde yürütülen kivi ıslah çalışmasında selekte edilen çeşidin, Türkiye'nin ilk yerli kivi çeşidi olarak tescillendiği belirtildi. "İlkaltın" adı verilen yerli kivi çeşidinin, sarı meyve etine sahip olması en önemli özelliği.

Açıklamada şu bilgiler verildi:

"Çekirdek yatağı rengi koyu sarı olup, orta kısmında hafif turuncu renk bulunmaktadır. Tat bakımından bilinen yeşil kividen biraz daha tatlı olup, daha farklı bir aromaya sahiptir. Yaygın olan yeşil meyve eti rengine sahip 'Hayward' çeşidinden yaklaşık 3 hafta erken hasada gelmesi de önemli bir özelliğidir. İlkaltın çeşidinin hasat zamanı ekim ayının ilk haftasına rastlamaktadır. Bu bakımdan yeşil kiviye göre daha erken pazara çıkacak bir üründür. Öte yandan kabuğunun çok daha az tüylü olması da tüketicinin tercih sebeplerinden birisidir. İlkaltın kivi çeşidinin meyveleri ortalama 87 gram ağırlığında, meyve şekli dikdörtgenimsidir. Hayward çeşidinden biraz daha verimli bir çeşit olup, omca başına verimi ortalama 60 kilogramdır. Depolama süresi 3-4 aydır. Hayward çeşidinden birkaç ay daha az depolanabilmektedir."

Yerli çeşidin tescil edilmesiyle birlikte çoğaltım ve fidan üretimi çalışmalarına ağırlık verileceği belirtilen Enstitü'de yeni çeşit araştırmaları devam ediyor.