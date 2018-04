Türkiye'nin kamikazeleri dünyanın ilgisini çekti

"Türkiye'nin gökyüzündeki askerleri" olarak nitelendirilen ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) kullanımına sunulan "kamikaze drone"lar dünyanın ilgisini çekti. Bu drone'ların ilk ihracat başarısına yıl içinde imza atılması bekleniyor.

Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ (STM) Genel Müdürü Davut Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilen, Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu, Türkiye'nin şova dayalı ilk havacılık fuarı Eurasia Airshow'da, kamikaze drone çalışmalarına ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Sabit kanatlı kamikaze drone ALPAGU ile döner kanatlı kamikaze drone KARGU ürünlerini yaklaşık 1 yıl önce çıkardıklarını anımsatan Yılmaz, geçen sürede ürünlerin hem mühimmat hem de platform olarak daha güçlü hale getirildiğini söyledi.

Yılmaz, Eurasia Airshow'da, ilk modeline göre çok daha büyük ve güçlü olarak yenilenen sabit kanatlı kamikaze drone ALPAGU Blok II, geliştirilen döner kanatlı kamikaze drone KARGU ile ALPAGU Blok II'nin çoklu fırlatma sistemini tanıttıklarını bildirdi.

Davut Yılmaz, söz konusu ürünler tamamlandığında ülke savunması açısından önemli bir güç oluşturacaklarını vurguladı.

"Ciddi talep var"

"Kamikaze drone"lara yurt dışında gösterilen ilgiyi değerlendiren Yılmaz, şöyle konuştu:

"Bunlar dünyada çok yeni konseptler olduğu, yapan ülke çok az bulunduğu için ciddi talep var. Ortadoğu'dan Afrika ülkelerine, Güney Asya'dan Avrupa'daki birtakım ülkelere kadar çok ciddi talep geliyor. Biraz temkinli yaklaşıyoruz çünkü özellikle sabit ve döner kanatta belli bir olgunluk seviyesine gelmeden bunları paylaşmak istemiyoruz. Önceliğimiz her zaman TSK. Her iki ürünü de TSK'dan aldığımız geri bildirimlerle olgunlaştırdık, daha mükemmel hale getirdik. Dolayısıyla bu ürünler belli bir olgunluk seviyesine geldiğinde ki döner kanatlı versiyon KARGU artık her anlamda bitti diyebiliriz, bu yıl içinde ihracatı olacak diye düşünüyorum. Sabit kanatlı ALPAGU ürünleri de çok büyük ihtimalle gelecek yılın başından itibaren ihracata başlayacak."

Güçlenen ALPAGU Blok II teste başlıyor

Döner kanatlı ürünlerin teslimatlarına başladıklarını dile getiren Yılmaz, gelecek dönemde yürütecekleri çalışmalara ilişkin şu bilgileri verdi:

"ALPAGU Blok II versiyonu önümüzdeki ay testlere başlıyor ve yıl sonu itibarıyla tamamen bitmiş olacak. Yıl sonu itibarıyla hem ALPAGU Blok II'yi hem de KARGU'nun çok daha güçlü KARGU III versiyonunu teslim edeceğiz diye tahmin ediyorum. Yıl sonuna kadar 'sürü drone'ları çıkarmış olacağız. Dolayısıyla 2019'dan itibaren hem KARGU ve ALPAGU'ları hem de ikisini birden sürü halinde çalıştırabileceğiz. Bu aslında dünya için de bizim için de çok çok yeni bir yaklaşım. Normalde birden fazla drone hedefe gönderilebiliyor ama onları sürü halinde gönderme yaklaşımı dünyada çok yeni. Bizim kastettiğimiz gerçek anlamdaki sürü mekanizması. Bu konuda dünyada yapılan çalışmalar var ama pek çoğu laboratuvar seviyesinde. Bizimki yıl sonunda çıkmış olacak, 2019'dan itibaren KARGU ve ALPAGU'ları sürü halinde kullanıyor olacağız."

Yılmaz, "kamikaze drone"ların dizayn, sistem ve mühimmatlarının yerli olduğunu, sistemlerin bileşenleri için çeşitli kurum ve şirketlerle çalıştıklarını bildirdi.