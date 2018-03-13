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Türkiye'den Japonya'ya ilk tavuk ihracatı kapsamında 500 tonluk sevkiyat ülkeye ulaştı

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, '2018 yılının, Türkiye ve Japonya arasındaki ticaret ve ekonomi ilişkilerinde tarihi dönüm noktası olacağına inanıyoruz.' dedi.

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Türkiye'den Japonya'ya ilk tavuk ihracatını Has Tavuk firması yaparken, 500 tonluk ihracat bağlantısının konteynerleri bu ülkeye giriş yaptı.

Zeybekci, Türk kanatlı etinin Japonya'ya ilk sevkiyatı vesilesiyle Türkiye'nin Tokyo Büyükelçiliği'nde düzenlenen resepsiyona katıldı.

Uzun uğraşlardan sonra Japonya'ya Türk beyaz et ürünlerinin ulaştığını belirten Zeybekci, bu ürünlerin burada tadılacağını söyledi.

İki günlük Tokyo temasları kapsamında üç ayrı Japon mevkidaşıyla, Japonya'nın önde gelen kuruluş ve iş adamlarıyla önemli görüşmeler yaptığını bildiren Zeybekci, "Ziyaretimizin en önemli gündem maddelerinden birisi, iki ülke arasında 2014 yılından beri sürdürülen serbest ticaret anlaşması. Bu konudaki görüşmelerin sekizincisini tamamladık, dokuzuncu toplantıyı nisanda yapacağız." dedi.

Zeybekci, 4,7 milyar dolarlık ticaret hacminin Türk ve Japon dostluğuna yakışmadığını da ifade ederek, "Bunun dört beş kata çıkmasını istiyoruz ki Türk Japon dostluğuna hemen hemen yakışır. Japonya'yı çok önemsiyoruz, 2018'in iki ülke ekonomik ilişkilerinde tarihi dönüm noktası olacağına inanıyoruz." diye konuştu.

Zeybekci'nin diğer temasları

Tokyo temasları kapsamında Türk-Japon İş Konseyi eş başkanlarını kabul eden Zeybekci, ardından da konseyin Japon üst düzey yöneticileriyle yuvarlak masa toplantısında bir araya geldi.

Zeybekci, TOYOTA Başkan Yardımcısı Shigeru Hayakawa'yı kabul ederken, Liberal Demokrat Parti Genel Sekreteri Toshihiro Nikai ve Japonya Tarım, Orman ve Balıkçılık Bakanı Ken Saito ile de görüştü.

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