Türkiye’ye inancımız tam yatırıma devam

Dünyanın en büyük bisküvi, şekerleme ve çikolata şirketi Mondelez International, Türkiye’de yatırım, istihdam ve üretimde büyümeye devam edeceğini açıkladı. Bünyesinde First, Şıpsevdi, Falım, Jelibon, Tofita, Bonibon, Milka, Toblerone, Olips, Oreo, Topitop, Tipitip ve Kent gibi markaları bulunduran Grup için Türkiye stratejik öneme sahip. Grubun Türkiye operasyonlarının başına ilk kez bir Türk CEO getirmesi de bunun ön büyük göstergesi. 2016 Kasım ayında Mondelez International Türkiye’nin Genel Müdürü pozisyonuna getirilen İhsan Karagöz ile hem Türkiye’deki sektörü hem de grubun Türkiye’deki operasyonları ve hedeflerini konuştuk. Mondelez Grubu’nun Türkiye’yi bölgede yatırım, üretim, ihracat, hizmet ve lojistik üs olarak konumlandırdığını belirten Karagöz, “Mondelez International’ın Türkiye’nin potansiyeline olan inancı değişmeyecek. Bunun bir göstergesi olarak, 2016 yılında olduğu gibi istihdam artışına devam ediyoruz ve 2017 yılında da bu nedenle, Türkiye sınırları içerisinde yatırım yapmaya ve büyümeye devam edeceğiz. Mondelez International, Türkiye’ye inanarak faaliyetlerine devam edecektir” dedi.

Grubun Türkiye ayağındaki ilk Türk yönetici sizsiniz? Bu konu hakkındaki düşünceleriniz nedir? Atama süreci nasıl gerçekleşti? Daha önce hangi birimlerde görev aldınız?

1993 yılında Türkiye pazarına giren Kraft’ta, şirketin ilk Lojistik Müdürü olarak görev yaptım. O zamanlar Milka’yı, Toblerone’u, Jacobs’u Türkiye’ye ilk getiren organizasyon benimdi. Daha sonra 1995 yılında pazarlama departmanına geçtim. Milka’nın Marka Müdürü’ydüm, sonra Jacobs Marka Müdürü oldum. 1997’de ayrılıp Gillette’e geçtim ve 9 sene boyunca Gillette’teydim. Sonrasında Londra’daki şirket merkezine atandım, Doğu Avrupa, Ortadoğu ve Afrika bölgesinin Pazarlama Direktörü oldum. Ardından Türkiye’ye, Türkiye ve Orta Asya-Kafkaslar Bölgesi Pazarlama Direktörü olarak döndüm ve 2 yıl bu görevde kaldıktan sonra 2008 yılında Cenevre’ye atandım. Braun elektrikli aletlerinin Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesinin Pazarlama Direktörü oldum. P&G’den 2010 yılında ayrıldım, Kale Grubu’nda ve Iron Mountain’de üst düzey yöneticilik yaptım. 2016 Kasım ayından itibaren de Mondelez International Türkiye’nin Genel Müdürüyüm.

ÇİFT HANELİ BÜYÜYECEĞİZ

Mondelez International’ın Türkiye pazarına bakışı ve büyüme planları nasıl?

Türkiye, dünyada, hızlı büyümesiyle ön plana çıkan önemli 7-8 ülke arasında yer alıyor. Bu nedenle de çok-uluslu şirketlerin gözünün sürekli üzerinde olduğu ve büyüme stratejileri içinde önemli yer tutan bir ülke. Bizim gibi uluslararası şirketler, Türkiye’yi, yatırım, üretim, ihracat, hizmet ve lojistik gibi önemli alanlarda giderek daha fazla bölgesel bir üs olarak konumlandırıyor. Bu bağlamda, Mondelez International olarak bizim de Türkiye’ye ve ülkenin potansiyeline güvenimiz tam. Dolayısıyla Türkiye’ye yatırım yapmaya ve büyümeye devam edeceğiz. Çift haneli büyüme hedefimiz var.

2016 zor bir yıl oldu, 2017’yi nasıl görüyorsunuz?

Sakız ve şekerleme alanında Türkiye’deki pazar liderliğine devam ederken, çikolata ve bisküvi pazarında yenilikler sunmaya devam etmek istiyoruz. Tüm yaşanan zorluklara ve belirsizliklere rağmen, 2017 ve önümüzdeki 5 yıl boyunca büyüme ajandamızı gerçekleştirmeye odaklanacağız. Dolayısıyla da üretimimizi, ihracatımızı, istihdamımızı ve yatırımlarımızı artırarak sürdüreceğiz. Mondelez International’ın Türkiye’nin potansiyeline olan inancı değişmeyecektir.

180 MİLYON TL YATIRIM YAPTIK

Önümüzdeki dönemde yeni yatırım planlarınız var mı?

Son 5 yıl içerisinde Gebze’de bulunan 85 bin metrekarelik fabrikamızın sakız ve şeker hatlarına 180 milyon TL’nin üzerinde yatırım yaptık. Gebze fabrikamızda sürekli olarak yatırım yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Amerika için ürettiğimiz Sour Patch Kids ve Swedish Fish ürünleri; Avrupa ve Ortadoğu ve Kuzey Afrika’ya ürettiğimiz Halls şekerleri için yeni ve gelişmiş yatırımlar yaptık. Mondelez International’ın tüm dünyadaki fabrikalarında kullanılan tatlandırıcının üretimini artık Gebze fabrikamızda yapacağız. Böylelikle Türkiye’de yüksek teknoloji tatlandırıcı geliştirme tesisi devreye alındı. Mondelez International’ın dünya çapında tüm üretimlerinde kullanılacak tatlandırıcı Türkiye’den de sağlanacak. 2017 de yatırımların devam edeceği bir yıl olacak.