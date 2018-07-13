Türkler yeni terminalle Kuveyt’i ABD’ye bağladı

Cengiz Holding bünyesinde yer alan Cengiz İnşaat tarafından 21 ay önce yapımına başlanan Kuveyt yeni terminal binası tamamlanarak Kuveytli yetkililere teslim edildi. Kuveyt’in mevcut havalimanı terminali uluslararası standartlara uygun olmadığı için ABD’ye direkt uçuş yapılamamasının önündeki engel de Türkler tarafından kaldırılmış oldu. 200 milyon dolara yapımı tamamlanan yeni terminal binası, Türk şirketlerin bugüne kadar Kuveyt’te yaptıkları en büyük proje oldu.

YENİ İHALE ALDI

Havalimanının açılışı için düzenlenen toplantıda konuşan Cengiz Holding İcra Kurulu Üyesi Uğur Cengiz “Kuveyt Uluslararası Havalimanının 6 milyon yolcu kapasitesinin iki kat üzerine çıkmasının ardından Kuveyt hükümeti sorunu çözmek için harekete geçti. Dünyada yaptığımız önemli projeler nedeniyle Cengiz İnşaat da ihaleye davet edildi. Hem kısa sürede hem de kaliteli bir iş beklendiği için tercih bizden yana oldu. 200 milyon dolara ihaleyi aldık. Normal şartlarda en az 3 yıl sürecek havalimanını 21 ay gibi kısa sürede tamamlamanın ve teslim etmenin gururunu yaşıyoruz. Türkiye’nin ve Türk müteahhitlik sektörünün gücünü bir kez daha gösterdik. Havalimanının bu kadar kısa sürede ve yüksek kalitede yapıldığını gören Kuveyt hükümeti, yeni ihalelere de şirketimizi davet etti. Bunlar arasından kurulacak kentin tüm altyapı işini 160 milyon dolara, 50 kilometrelik otoyol işini de 90 milyon dolara Cengiz İnşaat kazandı” dedi.

4.5 milyon yolcu kapasiteli yeni terminalin Kuveytli yetkililer tarafından ilk projelendirildiğinde, 68 bin m2 olarak planlandığını anlatan Uğur Cengiz “Cengiz İnşaat’ın hızı ve kalitesinden çok etkilenen Kuveytliler, havalimanında planlanan VIP Terminali için de yine Cengiz İnşaat ile görüşüyor. Daha önce yaptığımız Avrupa’nın tamamı deniz üzerinde kurulu tek havalimanı Ordu-Giresun Havalimanı’nı ve Irak Erbil Havalimanı da bu işimize referans oldu” diye konuştu.