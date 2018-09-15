TUSAŞ 1.000 yeni mühendis alacak

Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği (SAHA İstanbul) tarafından organize edilen SAHA EXPO 2018´e katılan TUSAŞ Genel Müdürü Doç.Dr.Temel Kotil, gelecek yıl bin mühendis alacaklarını söyledi.Kotil, TUSAŞ’taki projelerin bittiğinde 10 bin yetişmiş uçak yapabilen mühendisleri olacağını bunun da en büyük projelenini olduğuna dikkat çekti ve ekledi:”Bence TUSAŞ’ın en önemli projesi eleman yetiştirme projesidir. Yeni mezun mühendisin bir piyasa değeri oluyor. Bu kişi iyi bir eğitim alıp yetiştirilirse uçak veya helikopter projesinde çalışıyorsa bu değer katlanıyor. Mühendisleri seçerken not ortalaması 4 üzerinde 3 istiyoruz. Şu andaki projeler bittiğinde benim 3 bin mühendisim açığa çıkacak. 3 bin mühendisimiz yolcu uçağı projesine yönlendireceğiz. Master planımızda var bu yönetim kurulunda geçti.”

UÇAK ÜRETECEKLER

TUSAŞ’ta geçen yıl öğrenciyken çalıştırdıkları 500 kişiden yarısını işe aldıklarını ifade eden Kotil, “Öğrenciyken çalıştırmada geçen yıl 500 kişinin yarısını işe aldık. Bu bin kişiye çıkıyor. Bin stajer olacak. Savunma projeleri var. Bunları yaparken belirli bir mühendis sayısına çıkmak gerekiyor. Şu an 2 bin 500 civarındayız” dedi. Kotil mühendisleri yerli yolcu uçağı projesine yönelteceklerini belirtti.

YERLİ MOTOR İÇİN ÜÇ KOLDAN ÇÖZÜM

BMC Power yetkilileri, Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği (SAHA İstanbul) tarafından organize edilen SAHA EXPO 2018’de kamyonlar için geliştirdiği motoru sergileyip yürüttüğü çalışmaları anlattı. Yaklaşık 1.5 yıllık kısa bir geçmişe sahip olan şirket, motor ve güç aktarma organlarının tasarım, geliştirme, üretim, test ve kalifikasyonlarının yerli ve milli olarak gerçekleştirilmesi amacıyla faaliyet gösteriyor. BMC Power, 6 aylık aranın ardından Temmuz 2018’de Altay Tankı Güç Grubu Geliştirilmesi Projesi’ne başladı. Tank için bin 500 beygirlik bir motor geliştirilecek. Öte yandan projede, motora yönelik isterleri belirleme çalışmaları yürütülüyor.