"Tütüncü olacaktım, bakanlığı hayal bile edemezdim"

Bakan Zeybekci, referandum çalışmaları kapsamında doğup büyüdüğü Pınarlar Köyü’nü ziyaret etti. Baba ocağında eşi Ayşen Zeybekci ve ablası Gülsüm Önümlü ile basın mensuplarını ağırlayan Zeybekci, zorluklarla geçen çocukluk yaşamını, ailesini ve köyüne tutkusunu anlattı. 5 çocuklu çiftçi bir ailenin en küçük oğlu olarak 1961 yılında dünyaya gelen Zeybekci, ismine yönelik “Mehmet mi, Mustafa mı olsun?” tartışması çıkınca Nihat adını aldı. Çocukluğunu, annesi Fatma, babası Şükrü Zeybekci ve kardeşleriyle tütün tarlalarında geçiren Nihat Zeybekci, ilkokulu maddi zorluklar içerisinde okudu.

İLK PARAMI SALYANGOZ SATARAK KAZANDIM

Ortaokulu da maddi zorluklar içerisinde tamamlamayı başaran Zeybekci, para kazanmayı da topladığı salyangozları satarak öğrendi. Köyünde, diğer çocuklarla birlikte bahar aylarında salyangoz toplayıp sattıklarını, ifade eden Zeybekci, “Köyde onu bizden alan biri vardı, tartardı. Üç beş kilo olurdu, parasını verirdi. Dağlarda keklik, tavşan avlardık. Mantar toplardık. Bağdaki armutlarımızı, kavunlarımızı at arabasıyla komşu köyümüze götürür satardım. Çocukluğunda herkesin hayali vardır ama ekonomi bakanı olmayı hayal etmek ne haddine, okula gitmeye çalışıyor sadece. İyi bir tütüncü olmayı hayal ederdim” dedi.

4 KEZ EKONOMİ BAKANI OLDU

Eğitimi ve hayata ilişkin deneyimlerini kullanarak 1994 yılında kurduğu Turkuaz Tekstil ile iş yaşamında zirveye çıkan Zeybekci, bu dönemde iş adamı ve sanayici kimliğiyle sektörü yakından tanıma fırsatı da buldu. Zeybekci, 2004-2011 arasında Denizli Belediye Başkanlığı yaptı. 2011 yılında Denizli milletvekili olarak TBMM’ye giren Zeybekci, Ekonomi Bakanlığı koltuğuna 61, 62 ve 63 hükümetlerin ardından Başbakan Binali Yıldırım tarafından kurulan 65›inci hükümette de oturarak, 4 kez Ekonomi Bakanı oldu.

BAYRAM NAMAZI KÖYDE

Zeybekci, yaşamının önemli kısmını geçirdiği köyünden hiç kopamadığını, askerlikte bulunduğu ve hacca gittiği dönemlerdeki bayramlar dışında bütün bayram namazlarını köyünün camisinde kıldığını kaydetti. Köyünün en çok havasını sevdiğini belirten Zeybekci, “Beygirle çift sürdüğümüz, orakla ekin biçtiğimiz, harman dövdüğümüz köyümüzde yayla havası var” dedi.

BAMYA OLUNCA KENDİNDEN GEÇER!

Nihat Zeybekci’nin eşi Ayşen Zeybekci de Zeybekci’nin Denizli Belediye Başkanlığına adaylığı sürecinde ailesine ve şirketlerine yönelik sorumluluğu aldığını anlattı. Aile şirketinin yönetimini de devam ettiren Ayşen Zeybekci, “Nihat Bey işin içinden geldiği, sanayici olarak bakanlığa geçiş yaptığı için sanayici ve işveren olarak yaşadığımız sıkıntıların hepsine matuf. Sıkıntı olabileceğini düşündüğüm şeyleri kendisine aktarıyorum” dedi. Eşinin sevdiği yemekler hakkında da bilgi veren Zeybekci, Bakan Zeybekci’nin en çok bamya, bakla ve börülceyi sevdiğini söyledi. Ayşen Zeybekci, “Bamya olduğu zaman Nihat Bey kendinden geçer” şeklinde espri yaptı. Ayşen Zeybekci, “Emeklilikte ne yapmayı planlıyorsunuz?” sorusuna karşılık da “Nihat Bey’in emekli olabileceğine inanmadığım için plan yapmamayı tercih ediyorum” yanıtını verdi.