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Uzungöl’de 862 kaçak için başvuru

Kamuoyunda ‘imar barışı’ olarak bilinen, 13 milyon konutun imar ve iskan sorununu çözmesi hedeflenen ‘yapı kayıt belgesi’ verilmesine ilişkin düzenleme, Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki yaylalarda inşa edilen ve yıkım kararı alınan çok sayıda kaçak yapının sahibini harekete geçirmişti.

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Doğu Karadeniz’in önemli turizm merkezlerinden olan, yerli turistin yanı sıra özellikle Körfez ülkelerinden gelen binlerce turistin de ziyaret ettiği Trabzonun Çaykara ilçesindeki Uzungöl’de restoran, otel, kafe ve pansiyon sahipleri ‘imar barışı’ndan yararlanmak için harekete geçti. Uzungöl’de ‘İmar Kanunu’na muhalefet’ suçundan 1,5 ile 4 yıl arasında hapis cezası alan ve binaları yıkım aşamasına gelen 862 kişi, ‘imar barışı’ için başvuru yaptı. Düzenlemeden yararlanmak isteyen yapı sahipleri, e-devlet üzerinden ya da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca görevlendirilen resmi kurumlardan başvuruda bulundu” dedi. 

 

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