Uzungöl’de 862 kaçak için başvuru

Doğu Karadeniz’in önemli turizm merkezlerinden olan, yerli turistin yanı sıra özellikle Körfez ülkelerinden gelen binlerce turistin de ziyaret ettiği Trabzonun Çaykara ilçesindeki Uzungöl’de restoran, otel, kafe ve pansiyon sahipleri ‘imar barışı’ndan yararlanmak için harekete geçti. Uzungöl’de ‘İmar Kanunu’na muhalefet’ suçundan 1,5 ile 4 yıl arasında hapis cezası alan ve binaları yıkım aşamasına gelen 862 kişi, ‘imar barışı’ için başvuru yaptı. Düzenlemeden yararlanmak isteyen yapı sahipleri, e-devlet üzerinden ya da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca görevlendirilen resmi kurumlardan başvuruda bulundu” dedi.