Vakıf Katılım’dan en yüksek tutarlı özel sektör kira sertifikası ihracı

Vakıfların paylaşım kültürünü ve kamunun gücünü birleştirerek katılım bankacılığına yeni bir soluk getiren Vakıf Katılım, kira sertifikası pazarının büyümesi ve faizsiz sermaye piyasası ürünlerinin derinleşmesine ve çeşitlenmesine katkı sağlama stratejisi doğrultusunda iştiraki Vakıf Varlık Kiralama A.Ş. aracılığı ile 200 milyon TL tutarındaki ilk özel sektör kira sertifikası ihracını gerçekleştirdi.

Vakıf Katılım’ın Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.’nin kaynak kuruluşu olduğu bu ihracı, nitelikli yatırımcıya satış yöntemi ile özel sektör kira sertifikaları içindeki en yüksek tutarlı kira sertifikası ihracı olma niteliği taşıyor.

Bir ve iki yıl vadeli 100’er milyon TL’lik iki ayrı dilimde gerçekleştirilen ihraç ile, Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.’ye enerji üretimi ve ticaretinde kullanılmak üzere toplam 200 milyon TL’lik yeni kaynak sağlanmış oldu. Vakıf Varlık Kiralama A.Ş.’nin aracılık ettiği ihracın satışı, aynı gün içinde beklenenin üzerinde bir taleple tamamlandı.

Kira sertifikası ihraç sürecini değerlendiren Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş:

“Vakıf Katılım olarak bir yandan hızla şubeleşerek bireysel müşterilerin ve KOBİ’lerin her türlü finansal ihtiyaçlarını karşılıyor, bir yandan da fonlama kaynaklarının çeşitlendirilmesi amacıyla çalışmalarımıza yön veriyoruz. Bu vizyon doğrultusunda 200 milyon TL değerindeki ilk ve en yüksek tutarlı özel sektör kira sertifikası ihracımızı aynı gün içinde tamamlayarak yeni bir başarı daha elde etmiş olduk. Vakıf Katılım olarak Türkiye’de katılım bankacılığının büyümesinde faizsiz sermeye piyasası ürünlerinin çoğalmasının ve bu piyasanın derinleşmesinin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu amaçla özel sektör kira sertifikası ihraçlarına aracılık etmeye devam edeceğiz. Böylelikle reel sektördeki firmaların faizsiz sermaye piyasası ürünleri ile alternatif fonlara erişimini kolaylaştıracak ve reel sektörün bu kaynaklarla daha çok yatırım ve üretim yaparak, ekonomik büyümeye ve istihdama daha çok katkı yapmasına imkan sağlamış olacağız ”dedi.