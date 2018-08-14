Vatandaş TL kuyruğunda
15 Temmuz ruhu yeniden ortaya çıktı. Vatandaş Türkiye’ye yapılan döviz operasyonuna karşı tek vücut oldu. Doları olan döviz bürosuna koşarken, esnaf ise çeşitli kampanyalarla dövizin bozup makbuzunu getirene ücretsiz ürün ve hizmet vermeye başladı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘dövizini ve altınını bozdur’ çağrısına Türkiye’nin her kesiminden cevap geldi. Ekonomiye yapılan döviz operasyonuna karşı çeşitli kampanyalar düzenleyen vatandaş, bu oyunu bozmak adına adeta tek yürek oldu. Döviz bürosunda kuyrukta bekleyen vatandaşlar, bunun bir milli dava olduğunu söyleyerek doları olanları bozdurmaya davet ettile. Cumhurbaşkanının çağrısı üzerine döviz bürosuna geldiğini ifade eden Çetin Özkoç isimli bir vatandaş ise “Ben hac için döviz biriktirmiştim ama Cumhurbaşkanının da dediği gibi Türk lirasının değeri düşüyor. Ben de mecburen bozduracağım. Türkiye’nin menfaati için bozduracağım” dedi.
İŞ ADAMLARI DÖVİZ BÜROLARINA KOŞTU
Tüm Kalkınma İşadamları ve Girişimciler Derneği (TÜMKİAD) üyeleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dövizleri bozdurun çağrısına uyarak ellerindeki 3 milyon doları TL’ye çevirdi. TÜMKİAD üyeleri Taksim Meydanı’nda bir araya gelerek yaşanan operasyonu protesto etti. TÜMKİAD Başkanı Nihat Tanrıkulu “Bize dolar değil vatan lazım” dedi. Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Dövizlerinizi bozdurun’ çağrısına, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) ile Isparta Ticaret Borsası’ndan da (ITB) destek geldi. ITSO Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve yönetim kurulu üyeleri, bankaya giderek dolar bozdurdu.
Döviz bozdurana minibüs bedava
Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde, minibüsüyle şehir içi yolcu taşımacılığı yapan Eşref Baştürk, döviz bozdurup, makbuzuyla gelen yolculara ücretsiz biniş hakkı tanıyor. Kampanyasını sosyal medya hesabından duyuran Eşref Baştürk, ‘Vatansa vatan, milletse millet, kısasa kısas” dedi.
Bakır ustasından el emeği hediye
Türkiye ekonomisi üzerinde oynanan oyuna tepki gösteren Muşlu bakır ustası, dolarını bozdurana bakır işlemeli ayran tası hediye edecek. El emeği, göz nuru işlemeli bakır tas üreten bakır ustası Cevat Aktaş, “Vatan her şeyden önemli” dedi.
Pet Shop’ta % 50 indirim
Hataylı Pet Shop işyeri sahibi esnaf Kadir Savran’da vatandaşların dolar ve Euro’larını bozdurmalarına teşvik için kampanya başlattı. 200 dolar bozdurup makbuzunu getiren müşterilerine pet ürünlerinde yüzde 50 indirim imkanı sağladı.
Dolarını bozana 3 gün tatil
Adana’nın Pozantı ilçesinde tatil köyü işleten iş adamı Süreyya Kayar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yastık altındaki döviz ve altınların bozdurulması kampanyasına destek olmak amacıyla devlet bankalarında bin dolar bozduran herkese 3 günlük tatil hediye edeceğini açıkladı.
‘Gerekirse1 ay maaş almayız’
Muş Çalışma ve Sosyal Hizmetler Aile Müdürü Abdulbarı Aksoy ve Haskoy İlçe Milli Eğitim Müdürü Necdet Bozyel’de sosyal medya hesapları üzerinden dolar üzerinde oynanan oyun nedeniyle gerektiği takdirde 1 aylık maaşlarından feragat edecekleri paylaşımında bulundu.
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