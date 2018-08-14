Vatandaş TL kuyruğunda

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘dövizini ve altınını bozdur’ çağrısına Türkiye’nin her kesiminden cevap geldi. Ekonomiye yapılan döviz operasyonuna karşı çeşitli kampanyalar düzenleyen vatandaş, bu oyunu bozmak adına adeta tek yürek oldu. Döviz bürosunda kuyrukta bekleyen vatandaşlar, bunun bir milli dava olduğunu söyleyerek doları olanları bozdurmaya davet ettile. Cumhurbaşkanının çağrısı üzerine döviz bürosuna geldiğini ifade eden Çetin Özkoç isimli bir vatandaş ise “Ben hac için döviz biriktirmiştim ama Cumhurbaşkanının da dediği gibi Türk lirasının değeri düşüyor. Ben de mecburen bozduracağım. Türkiye’nin menfaati için bozduracağım” dedi.

İŞ ADAMLARI DÖVİZ BÜROLARINA KOŞTU

Tüm Kalkınma İşadamları ve Girişimciler Derneği (TÜMKİAD) üyeleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dövizleri bozdurun çağrısına uyarak ellerindeki 3 milyon doları TL’ye çevirdi. TÜMKİAD üyeleri Taksim Meydanı’nda bir araya gelerek yaşanan operasyonu protesto etti. TÜMKİAD Başkanı Nihat Tanrıkulu “Bize dolar değil vatan lazım” dedi. Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Dövizlerinizi bozdurun’ çağrısına, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) ile Isparta Ticaret Borsası’ndan da (ITB) destek geldi. ITSO Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve yönetim kurulu üyeleri, bankaya giderek dolar bozdurdu.

Döviz bozdurana minibüs bedava

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde, minibüsüyle şehir içi yolcu taşımacılığı yapan Eşref Baştürk, döviz bozdurup, makbuzuyla gelen yolculara ücretsiz biniş hakkı tanıyor. Kampanyasını sosyal medya hesabından duyuran Eşref Baştürk, ‘Vatansa vatan, milletse millet, kısasa kısas” dedi.