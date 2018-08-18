Vatandaştan ABD’yi boykota tam destek

Türkiye ile ABD arasında yaşanan ekonomik savaşın detayları vatandaşa soruldu. Marketing Türkiye dergisi için araştırma şirketi Sia Insight’ın gerçekleştirdiği ‘Metropol Tüketicileri Ekonomik Değerlendirmeler Araştırması’na göre,vatandaşın Başkan Erdoğan’a güvendiği, ABD mallarını boykot ettiği ve ekonominin daha iyiye gideceğinin düşündüğü ortaya çıktı.

BİZİ ETKİLEMEDİ

Araştırmaya göre ABD’nin ticari savaşı sonrası ekonomik değerlendirme araştırmasına göre katılımcıların yüzde 76’sı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı bu boykotta destekliyor. Tüketicilerin mevcut durumdan etkilenip etkilenmediklerine ilişkin yapılan araştırmada yönetilen “Önümüzdeki bir yıl içinde kişisel maddi durumun daha kötüye gideceğini düşünüyor musunuz?” sorusuna katılımcıların yüzde 42’si ‘daha iyi olacağını düşünüyorum’ yanıtını verirken, yüzde 30’u ‘Aynı kalacak’ cevabını verdi. Kötüye gidiş seçeneğini düşünenlerin oranı ise yüzde 28’de kaldı. “Önümüzdeki bir yıl içinde Türkiye’nin ekonomik durumunun nasıl görüldüğüne” ilişkin soruya ise katılımcıların yüzde 56’sı daha iyi olacağını düşünüyorum cevabı verirken, yüzde 15’i aynı kalacak, yüzde 30’u ise daha kötü olacak cevabını verdi. İki sorunun yanıtına göre kişisel ekonomik durumun ve ülke ekonomisinin daha iyi olacağına dair inancın yüksek olduğu ortaya çıktı.

EKONOMİYE GÜVEN TAM

Araştırmada yöneltilen “Türkiye ekonomisine güveniyor musunuz” sorusuna katılımcıların yüzde 25’i çok güveniyorum, yüzde 32’si ise güveniyorum yanıtını verdi. Ekonomiye olan güvenin oranı yüzde 57 çıkan araştırmada, “gelir gider oranınız nedir” sorusuna yüzde 43 “gelirim giderlerime ancak yetişiyor” cevabını verirken, yüzde 19 ise “gelirim giderimden fazla” yanıtını verdi. Araştırmanın bir başka çarpıcı sonucunu ise ekonomik kriz ile Türkiye’de üretimi durdurmaya dönük hamle oluşturdu. Araştırmaya katılanların yüzde 63’ü “ürün satın almaktan vazgeçmedim” dedi. Katılanların yüzde 76’sı da Erdoğan’ın boykot çağrısına destek verdiğini bildirdi. Yüzde 79’lük kesim ise ABD mallarını boykot edeceğini söyledi. THY, Türk Telekom ve Türkmedya gibi kuruluşların ABD menşeli alanlara reklam boykotuna destek ise yüzde 49 oldu.

BU KRİZDEN ÇIKARIZ