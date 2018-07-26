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Venezuela parasından beş sıfır atacak

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, para birimi bolivardan üç sıfır yerine beş sıfır atma kararı aldıklarını duyurdu. Venezuela'da yıllık enflasyon Haziran'da yüzde 46 bine çıktı.

  • DHA
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Uluslararası Para Fonu (IMF), enflasyonun bu yıl yedi haneli rakamlara çıkacağını öngördü. Paradan sıfır atılmasının enflasyonun "yüzde bir milyona" çıkmasını engellemesi bekleniyor.
 
Maduro yaptığı açıklamada, "Parasal yeniden düzenleme 20 Ağustos'ta başlayacak" dedi.
 

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