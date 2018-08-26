Vergi borcu yapılandırması 2018 son günü ne zaman? 7143 vergi, KYK, SGK, Bağkur, MTV, trafik borcu yapılandırması nasıl yapılır?

Vergi borcu yapılandırması 2018 son günü ne zaman? 7143 vergi Öğrenim kredisi, Bağkur, MTV, trafik borcu yapılandırması nasıl yapılır? Hangi borçlar yapılandırılacak? Gelirler İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) gerçekleştireceği 7143 vergi yapılandırma işlemi E Devlet üzerinden nasıl yapılacak? Ödemeler ve taksitler nasıl olacak? Vergi dairelerine borç ödemeleri ilk taksitler ne zaman başlayacak? Hangi borçlar yapılandırma kapsamında? 2018 Vergi borçlarının yeniden yapılandırılma süresi uzayacak mı? Vergi borçları GİB sorgulama ekranı erişime açıldı mı? soruların yanıtları merak edilen konular arasında. 7143 sayılı vergi yapılandırma kanunu kapsamında birçok alacak yeniden yapılandırılacak. Öğrenim kredisi, Bağkur, MTV ve birçok kalemde borçlar, yeniden yapılandırma sürecine girecek. Vadesi geçmiş vergi borcuna sahip olan vatandaşlar, 7143 sayılı kanun kapsamında ödemelerini gerçekleştirebilecek. Vergi borcu yapılandırma için süre daralıyor. Temmuz ayının sonunda yapılandırma için vatandaşlara tanınan süre tamamlanacak ve bu nedenle borçlarını yapılandıracakların kalan süreyi iyi kullanmaları gerekiyor. Borcunu yapılandıran vatandaşları bu borçlarından gecikme zammı ve gecikme faizleri silinecek ve böylece vatandaşlar rahat bir nefes alacak. Vergi borcu yapılandırma süreci devam ediyor. Bu yapılandırmadan yararlanmak isteyen vatandaşlar borçlarının bulunduğu kurumlara giderek yapılandırma için başvuru yapmaları gerekiyor. Ancak vergi borcu yapılandırması için süre de giderek daralıyor ve vatandaşların kalan süreyi iyi değerlendirmesi gerekiyor. Maliye Bakanlığına bağlı vergi dairelerine borcu olanlar ise vergi dairelerine giderek posta yoluyla, www.gib.gov.tr ya da e-devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecekler. Ayrıca yeniden yapılandırma hükümlerinden yararlanmak üzere başvuran borçluların, takip ve tahsilat işlemlerinden dolayı açtıkları davalardan da vazgeçmeleri gerekecek.

Maliye Bakanlığı tarafından mükelleflere tanınan vergi borçlarının yeniden yapılandırılması ya da borç yapılandırma başvuru tarihi 27 Ağustos 2018 olarak belirlendi. Borç yapılandırması yapmak isteyen vatandaşların öncelikle vergi borcu sorgulama işlemi yapması gerekiyor. Vergi borcu yapılandırması ile borçlarından kurtulmak isteyen vatandaşlar e-Devlet Kapısı üzerinden sorgulama yapıyor. Vatandaşlar ayrıca İnternet Vergi Dairesi üzerinden borç sorgulaması yapıyor. Vergi borçlarının yapılandırılmasıyla ilgili hükümet tarafından birden çok seçenek sunuluyor. Bunlar arasında üç ayda bir taksit ödeme seçeneği ile banka kartlarıyla ödeme imkanı da sunuluyor. 2018 borç yapılandırma kanunu sona erdikten sonra bir daha yapılandırma yapılmayacağı tahmin ediliyor. Bu nedenle borçlarından kurtulmak isteyen vatandaşlara yetkililerden uyarı üzerine uyarı geliyor.

Vergi borcu olanlar için son fırsat



Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Vergi borcu olanlar için 27 Ağustos son fırsat” dedi.



Yazılı açıklamada bulunan Albayrak, “Yeni bir yapılandırma ya da borç ötelemesi gibi değerlendirme orta vadeli projeksiyonlarımızda yer almamaktadır” diye konuştu.







Hangi borçlar yapılandırma kapsamında?



Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 sayılı Kanun 18/05/2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştı. Söz konusu kanun ile:



– 31.03.2018 tarihi itibariyle gecikmiş vergi borçlarında Yurt İçi ÜFE oranında güncelleme,

– Motorlu Taşıtlar Vergisinde büyük oranda ödeme kolaylığı,

– Trafik Para Cezaları ve diğer idari para cezalarında önemli indirim,

– Peşin ödemelerde Yurt İçi ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca %90 indirim,

– Vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının %50’sinin silinmesi,

– Vergi ihtilaflarının sulh yoluyla sonlandırılmasında %80’e varan indirim,

– İşletme kayıtlarının cezasız ve faizsiz olarak gerçek duruma uygun hale getirilmesi,

– Eczanelerde cezasız faizsiz stok düzeltme,

– Matrah ve vergi artırımında vergi incelemesinden muafiyet,

– İnceleme ve tarhiyat safhasındaki borçlar için yapılandırma,

– Beyan edilmemiş gelirler ve kazançlar için pişmanlıkla cezasız ve faizsiz beyan,

– Yurt içi ve yurt dışı bazı varlıkların milli ekonomiye kazandırılması,

– Borçları 18 taksitte 36 ay sürede ödeme,

– Yapılandırılan borçları anlaşmalı bankaların banka kartı ve kredi kartı ile ödeme,

– Vadesi 31.12.2013 tarihinden önce olan 100 TL ve altındaki borçların silinmesi, gibi çok önemli imkanlar getirilmiştir.



Ödemeler ve taksitler nasıl olacak?



Borcunu yapılandıran vatandaşlar borçların ilk taksit ödeme süresi içinde, tamamen ya da ikişer aylık dönemler halinde azami 18 eşit taksitte ödenmesi mümkün olacak. 18 taksit yanında, 6, 9 ve 12 eşit taksitte ödeme seçenekleri de bulunacak. İlk taksit ödeme süresi, 1 Ekim günü mesai saati bitiminde sona erecek. Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan prim borçlarının ise 27 Ağustos öncesi ödenmesi gerekiyor.



Kanun kapsamında ödenmesi gereken taksitlerin ilk ikisinin, süresinde ve tam olarak ödenmesi koşuluyla, kalan taksitlerden bir takvim yılında en fazla iki taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, Kanun hükümleri ihlal edilmiş sayılmayacak.



Ana paranın tahsilinden vazgeçilmiyor. Gecikme faizi, cezası silinecek. Bunun yerine Yİ-ÜFE tutarı hesaplanacak. Aylık Yİ-ÜFE tutarı yüzde 0.35 olarak uygulanacak. İlk taksit ödeme süresi içinde peşin ödeme yapanlardan, Yİ-ÜFE esas alınarak hesaplanan tutarın yüzde 90'ının tahsilinden vazgeçilecek. Tutarın tamamının ilk 2 taksitte ödenmesi halinde ise Yİ-ÜFE tutarında yüzde 50 indirim yapılacak. Taksitle ödeme seçilirse, ana para + Yİ-ÜFE olarak hesaplanan tutar 6 taksit için 1,045, 9 taksit için 1,083, 12 eşit taksit için 1,105, 18 taksit için 1,15 katsayısı ile çarpılacak.

CEZALAR VE BORÇLAR SİLİNECEK



Kesinleşmiş olan borçlar yapılandırılırsa, borcun tamamının enflasyon farkı ile ödendiğini, faiz ve cezaların silindiğini dile getiren Dr. Ergin, "Enflasyon farkı ise Yİ-ÜFE dikkate alınarak oranları hesaplanmaktadır. Dava aşamasındaki kamu borçları için ise mahkemenin hangi aşamada olduğuna ve son karara bakılacaktır" ifadelerini kullandı.



SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?



"İlk derece mahkemesindeki borçların yarısı, faiz ve cezası silinmekte, kalan yarısı enflasyon farkı ile alınmaktadır" diyen Dr. Ergin şunları söyledi:



"İstinaf, temyiz veya karar düzeltme aşamasında olan davalardaki vergi tarhiyatlarına ilişkin tahakkuklarda ise, en son kararın terkin, tasdik veya tadilen tasdik olması halinde tasdik edilen vergilerin tamamı, terkin edilen vergilerin yüzde 20si; bozma kararı olması halinde verginin yüzde 50si, kısmen onama kısmen bozma kararı olması halinde onanan kısmın tamamı bozulan kısmın yüzde 50si ile enflasyon farkı birlikte ödenirse, verginin kalan kısımlarından ve gecikme faiziyle zammından vazgeçilmektedir. Bu imkandan yararlanılması için açılan davalardan vazgeçilmesi gerekmektedir. Davadan vazgeçildiğine ilişkin dilekçe vergi dairelerine verilecek olup, vergi daireleri bu dilekçeleri ilgili vergi mahkemelerine intikal ettireceklerdir."



BORÇLAR İLK TAKSİT SÜRESİ İÇİNDE ÖDENİRSE KATSAYI UYGULANMAYACAK



Borçların ilk taksit süresi içinde ödenmesi halinde katsayı uygulanmayacağını söyleyen Dr. Ergin, "Yapılandırılan borçların peşin veya 6,9,12 veya 18 taksitte (12 aydan 36 ay vadeye kadar) ödenmesi mümkündür. Taksitlendirme yapılması durumunda yapılandırılan borçlar kanunda belirtilen katsayılarla çarpılmaktadır. Borçlar ilk taksit süresi içinde (Eylül 2018 sonuna kadar) peşin ödenirse katsayı uygulanmayacağı gibi, enflasyon farkının yüzde 90ı, idari para cezalarının yüzde 25i indirilirken; borçlar ilk iki taksit süresi içinde ödenirse söz konusu indirim oranları sırasıyla yüzde 50 ve yüzde 12,5 olacaktır" diye konuştu.



"İMKANLARDAN YARARLANMAK İÇİN ÖDEMELER ZAMANINDA YAPILMALIDIR"



Taksitleri zamanında ödemeyen veya eksik ödeyenlerin haklarını kaybedeceğini belirten Dr. Ergin, "Kanunun getirdiği imkanlardan yararlanabilmek için hem yapılandırılan taksitlerin hem de taksit süresi içerisinde beyan edilip ödenmesi gereken diğer vergilerin (gelir veya kurumlar vergileri, gelir (stopaj) vergisi, kurumlar (stopaj) vergisi, katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi) zamanında beyan edilip ödenmelidir. Yapılandırmaya başvuranlar, söz konusu vergi türleri ile ilgili verilen beyannameler üzerine tahakkuk eden vergileri çok zor durum olmaksızın her bir vergi türü itibarıyla bir takvim yılında ikiden fazla taksiti vadesinde ödememeleri ya da eksik ödemeleri h?linde yapılandırılan borçlarına ilişkin kalan taksitlerini ödeme haklarını kaybedeceklerdir" dedi.



"7143 sayılı yasa ile getirilen bir diğer imkan da Varlık Barışı’dır" diyen Dr. Ergin, "Söz konusu imkan uyarınca,27 Ağustos 2018'a kadar yurt dışında bulunan finansal varlıkların bildirilmesi ve bu varlıkların Türkiyeye getirilmesi; yurt içindeki finansal varlıklarla taşınmazların ise yasal kayıtlara alınması halinde herhangi bir vergi ödenmeyecektir. 27 Ağustos 2018'den sonra 30 Kasıma kadar bildirim veya kayıtlara alınma durumunda ise yüzde 2 vergi ödenmesi söz konusu olacaktır. Bildirilen veya kayıtlara alınan varlıklara ilişkin herhangi bir vergi incelemesi yapılmayacaktır" ifadelerini kullandı.

Vergi ve borç yapılandırma imkanı birkaç saat içinde tamamen sona erecekti, ancak alınan yeni bir kararla borçlu vatandaşları sevindiren gelişme yaşandı. Buna göre borçların yapılandırılması imkanı 27 Ağustos 2018 tarihine kadar uzatıldı. Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun'dan yararlanmak isteyen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren vergi dairelerine akın etti. Saatler öncesinden vergi dairelerine gelip sıra numarası alan çok sayıda vatandaş, uzun kuyruklar oluşturdu. Bazı vatandaşlar söz konusu yapılandırma kanunundan dolayı memnuniyetini ifade ederken, bazıları da yapılandırma süresinin uzatılması gerektiğini söyledi. Vatandaşların bu beklentisi kısa süre içinde cevap buldu ve vergi yapılandırması uzatıldı. Yeni tarih olarak ise 27 Ağustos olarak belirlendi.



Vergi cezaları, işletme cezaları, trafik cezaları ve benzeri birçok vergi borcunun yapılandırılmasını ön gören kanun tarafından tanınan süre yarın gece 00.00'da kadar devam edecekti. Maliye Bakanlığı'nın bağlı birimleri gece yarısına kadar mesai yapacaktı. Gelir İdaresi Başkanlığından yapılan açıklamada vergi dairelerinin bugün saat 19:00’a kadar, yarın ise saat 23:59'a kadar açık olacağı duyurmuştu. Ancak gün içinde alınan yeni bir kararla başvuru süreleri uzatıldı. Yeni karara göre başvurular 27 Ağustos 2018 tarihine kadar uzatıldı.



Vergi borcu yapılandırması ile borçlarından kurtulmak isteyen vatandaşlar e-Devlet Kapısı (https://www.turkiye.gov.tr/gib-ivd) üzerinden sorgulama yapıyor. Vatandaşlar ayrıca İnternet Vergi Dairesi (https://intvrg.gib.gov.tr/index_6736.jsp) üzerinden borç sorgulaması yapıyor. Vergi borçlarının yapılandırılmasıyla ilgili hükümet tarafından birden çok seçenek sunuluyor. Bunlar arasında üç ayda bir taksit ödeme seçeneği ile banka kartlarıyla ödeme imkanı da sunuluyor. 2018 borç yapılandırma kanunu sona erdikten sonra bir daha yapılandırma yapılmayacağı tahmin ediliyor. Bu nedenle borçlarından kurtulmak isteyen vatandaşlara yetkililerden uyarı üzerine uyarı geliyor.



Vergi yapılandırılması için çıkarılan Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 sayılı Kanun gereğince 31 Mart 2018 gününe kadar edinilmiş vergi borçlarında yapılandırmaya gidiliyor. Vergi borcu affı ile beraber borçların gecikme faizleri ve zamları silinecek. 2018 borç yapılandırma kanunu ya da vergi yapılandırma kanunu ile ilgili bilinmesi gereken önemli noktalar var. Bunlardan biri de vergi borcu sorgulaması için ne yapılması gerektiğini bilmek.



SON BAŞVURU TARİHİ 31 TEMMUZ 2018 OLARAK BELİRLENMİŞTİ



Vergi borcunu yapılandırmak isteyen borçlular 31 Temmuz 2018 gününe kadar, Maliye Bakanlığına, il özel idarelerine, belediyelere, büyükşehir belediyelerine, YİKOB'lara, büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerine bağlı tahsil dairelerine yazılı olarak başvuruda bulunmaları gerekiyordu, ancak şimdi bir ay daha süreleri bulunuyor.



Bunun yanında internet ve posta üzerinden de başvuruda bulunabilecek olan vatandaşların www.gib.gov.tr ya da e-devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden de başvuruda bulunabilecek. Ayrıca yeniden yapılandırma hükmünden yararlanmak için başvuruda bulunan borçluların takip ve tahsilat işlemlerinden dolayı açtıkları davalardan da vazgeçmeleri gerekmektedir.



HAFTA SONU DA AÇIK OLACAK



Devlete olan vergi borçları yapılandırma düzenlemesinden yararlanmak isteyen vatandaşlar için mesai yapacak olan vergi daireleri ve SGK müdürlükleri hafta sonu da açık olacak. Borçlarını yapılandırmak üzere başvuruda bulunacak vatandaşlar için bu kurumlar saat 17.00'ye kadar hizmet vermeye devam edecek.



VERGİ BORCU SORGULAMA



Yeniden yapılandırma düzenlemesine ilişkin açıklamada bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yapılandırma düzenlemesine şimdiye kadar 633 bin başvuru yapıldığını ifade etti. Selçuk, “Şu ana kadar 633 bin 740 sigortalımız prim borçları için başvuru yapmıştır. Bu başvurular ile toplam 23,7 milyar TL borç yapılandırılmıştır. Sosyal Güvenlik Kurumunun 81 ilde bulunan il müdürlükleri ve SGK bu hafta sonu da hizmet vermeye devam edecektir” dedi.



HANGİ BORÇLAR YAPILANDIRMA KAPSAMINDA?



* 31.03.2018 tarihi itibariyle gecikmiş vergi borçlarında Yurt İçi ÜFE oranında güncelleme,



* Motorlu Taşıtlar Vergisinde büyük oranda ödeme kolaylığı,



* Trafik Para Cezaları ve diğer idari para cezalarında önemli indirim,



* Peşin ödemelerde Yurt İçi ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca %90 indirim,



* Vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının %50'sinin silinmesi,



* Vergi ihtilaflarının sulh yoluyla sonlandırılmasında %80'e varan indirim,



* İşletme kayıtlarının cezasız ve faizsiz olarak gerçek duruma uygun hale getirilmesi,



* Eczanelerde cezasız faizsiz stok düzeltme,



* Matrah ve vergi artırımında vergi incelemesinden muafiyet,



* İnceleme ve tarhiyat safhasındaki borçlar için yapılandırma,



* Beyan edilmemiş gelirler ve kazançlar için pişmanlıkla cezasız ve faizsiz beyan,



* Yurt içi ve yurt dışı bazı varlıkların milli ekonomiye kazandırılması,



* Borçları 18 taksitte 36 ay sürede ödeme,



* Yapılandırılan borçları anlaşmalı bankaların banka kartı ve kredi kartı ile ödeme,



* Vadesi 31.12.2013 tarihinden önce olan 100 TL ve altındaki borçların silinmesi, gibi çok önemli imkanlar getirilmiştir.



BORÇLAR HANGİ ŞARTTA, NASIL SİLİNECEK?



Borcunu yapılandırmak isteyen vatandaşların bilmesi gereken ilk husus, ana paranın aynen kalacağıdır. Ana para üzerine eklenmiş olan gecikme faizleri silinerek Yİ-ÜFE tutarı yüzde 0.35 olarak uygulanacak. İlk taksit ödeme süresi içinde peşin ödeme yapanlardan, Yİ-ÜFE esas alınarak hesaplanan tutarın yüzde 90’ının tahsilinden vazgeçilecek. Tutarın tamamının ilk 2 taksitte ödenmesi halinde ise Yİ-ÜFE tutarında yüzde 50 indirim yapılacak. Taksitle ödeme seçilirse, ana para + Yİ-ÜFE olarak hesaplanan tutar 6 taksit için 1,045, 9 taksit için 1,083, 12 eşit taksit için 1,105, 18 taksit için 1,15 katsayısı ile çarpılacak.

BORÇLAR NASIL ÖDENECEK, TAKSİT OLACAK MI?



Borcunu yapılandırmak üzere başvuruda bulunan borçlular ödemelerini peşin yahut taksit seçeneği ile ödeyebilecek. 18 taksit ile ödeme mümkün olurken, 6,9,12 taksitle ödeme seçenekleri de olacak.



Kanun kapsamında ödenmesi gereken taksitlerin ilk ikisinin, süresinde ve tam olarak ödenmesi koşuluyla, kalan taksitlerden bir takvim yılında en fazla iki taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, Kanun hükümleri ihlal edilmiş sayılmayacak.



YETKİLİLERDEN UYARI



Borç yapılandırması başvuruları ile ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan SGK Diyarbakır İl Müdürü Merttir, 7143 Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun ile birlikte vergi borçlarının yanında SGK prim borçlarının da yapılandırıldığını belirtti. SGK’ya ait tüm alacakların bu yapılandırma kapsamında yapılandırıldığını kaydeden Merttir, 2018 mart ayı pirim borçlarının da bu kapsamda yapılandırılabileceğini ifade etti. İşverenlere taksit ve peşin ödeme şeklinde iki farklı seçenek sunulduğunu vurgulayan Merttir, "Peşin ödemede gecikme faizinin yüzde 90’ı silinebiliyor. Peşin ödeme yapamıyorlarsa, 2 taksit ile gecikme zammının yüzde 50’si silinebiliyor. 2 ayda bir ödeme yapma sureti ile 36 aya kadar borçları yapılandırılabiliyor SGK’ya olan idari para cezalarına da önemli bir imkan getirilebiliyor, yapılandırmaya müracaat edildiği taktirde orada da asıl alacağın yüzde 50’si siliniyor” dedi.



Yapılandırma için 31 temmuzun son gün olduğunu bildiren Merttir, konuşmasına şöyle devam etti:

"Biz işverenlerimizin bu tarihi fırsatı kaçırmalarını istemiyoruz. En geç yarın mesai bitimine kadar müracaatlarını yapsınlar. Müracaatları il ve ilçe müdürlüklerimize bizzat gelip yapabilecekleri gibi e-sigorta, e-devlet sitelerinde, bu imkanlar yok ise PTT’den dilekçelerini göndererek müracaatlarını yapabiliyorlar. PTT’ye veriliş tarihi kuruma veriliş tarihi olarak sayılacağına dikkat edilmeli. Posta kuruma ulaştığı tarih dikkate alındığından dolayı kuruma geç gelmesi, yapılandırma hakkını kaybetmesine neden olacaktır. Bu nedenle vatandaşlarımıza posta gönderirken iadeli taahhüt yolunu seçmelerini bildirmek istiyoruz.

İşveren ve sigortalılarımıza çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten yoğun bir katılım var. Bu yapılandırma şimdiye kadar yapılan en kapsamlı yapılandırma. Bu nedenle işveren ve sigortalılarımız bu fırsattan yararlanmaya çalışıyor. SGK Diyarbakır İl Müdürlüğü olarak iki buçuk aydır, bütün telefon, mail, mektup iletişim kaynaklarını kullanmak suretiyle işverenlerimize ulaşarak borçlarından haberdar etmeye ve bilgilendirmeye çalışıyoruz. Müracaat edenler taksitlerini 31 ağustosa kadar yapabilirler. Borçlarını yapılandıran işverenler istihdam teşviklerinden, devletin verdiği destekler, hibeler ve kredilerden yararlanma, cebri icra yollarından kurtulmuş olacak ve ihaleye girme imkanına kavuşacaklar. Biz tüm bu imkanlardan işverenlerimizin azami derecede istifade etmesini istiyoruz."

Vergi Borcu Nasıl Yapılandırılır?



Trafik para cezalarından gümrük vergilerine kadar birçok borcu kapsayan vergi borcunda yapılandırma, borcun 6, 9, 12 ve 18 ay gibi vadelerde taksitlendirilmesine dayanır. Vergi borcunda yapılandırma borcu oluşturan ana paranın taksitlendirilerek ödenmesi ve geçmiş dönemde borca yönelik cezaların kaldırılması gibi detayları kapsar.



Vergi Borcu Yapılandırma Başvurusunu Nasıl Yapılır?



Vergi borcu yapılandırma işleminden önce borçlu vatandaşların borçlu olup olmadığını sorgulaması gerekir. Borç sorgulama işleminden sonra hangi vergi dairesine borçlu olduğunu öğrenen tüketici vergi dairesine başvurur. Belirli bir süre içinde belirlenen vergi dairesine yapılması gereken başvurular, doğrudan kuruma gidilerek dilekçe yoluyla ile yapılabileceği gibi posta yolu ile de yapılabilir. Dilekçe ve posta dışında başvuru işlemleri İnternet üzerinde de gerçekleştirilir. İnternet üzerinden yapılacak borç yapılandırma başvurularında T.C. kimlik numarası gibi kimlik bilgileri gereklidir ve doğru adımları takıp ederek borç yapılandırılması kolayca yapılır.



İnternet Üzerinden Vergi Borcu Nasıl Yapılandırılır?



İnternet üzerinden vergi borcu yapılandırılmasında ilk olarak Gelir İdare Başkanlığı (GİB) İnternet sitesine girilir. “İnternet Vergi Dairesi” giriş ekranına kimlik bilgileri girilmesinin ardından borca ilişkin açılan sayfadaki başvuru formu doldurulur. Borca ilişkin ekranda telefon, adres ve e-posta bilgileri gibi iletişim bilgileri girilerek yapılandırılmak istenen borçlar seçilir ve ödeme bölümünde taksitler belirlenir. Borçlu olunan vergi dairesi ve vergi dairesinin bağlı olduğu il seçilerek borcu yapılandırma işlemi için “EVET” seçeneği seçilerek işlem onaylanır. Onaylama işleminden sonra açıklamaları okuyup kabul ettiğine dair onay verilerek işlem tamamlanır. İşlemin tamamlanmasının ardından vergi borcu yapılandırma işlemini sona erer.

Borçlu Olduğum Vergi Dairesini Nasıl Sorgularım?



Vergi borcu yapılanması için başvurmadan önce tüketicinin vergi borcunun olup olmadığının sorgulanması gerekir. Vergi borcu sorgulama işlemi telefondan ve bilgisayardan İnternet aracılığı ile yapılır. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın resmi İnternet sitesinden yapılan sorgulamalar için “gib.gov.tr” adresini takip edebilirsiniz. “Borç Sorgulama ve Ödeme” bağlantısı ile T.C kimlik numarası, anne kızlık soyadı ve doğum tarihi gibi bilgileri girerek borçlu olup olmadığınızı öğrenebilir, bağlantıları takıp ederek hangi vergi dairesine borçlu olduğunuzu görebilirsiniz.



Aynı zamanda vergi borç sorgulama işlemini Gelir İdare Başkanlığı’nın mobil uygulamaları aracılığı ile kontrol edilebilir. GİB Mobil ismiyle ulaşacağınız uygulamayı Android işletim sistemine sahip telefonlara ve iOS işletim sistemine sahip telefonlara indirerek hızlı ve kolay bir şekilde borçlarınızı sorgulayabilirsiniz.