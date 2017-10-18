Yabancı ilaç firmaları dedektifliğe başladı
İthal kanser ilacı getiren yabancı firmalar, yasal olmadığı halde hastaların reçetelerini görmeden ecza depolarına ilaç vermiyor. Anadolu Eczacı ve Depocuları Derneği Başkanı Tokel “Hasta gizliliği ihlal ediliyor. Firmalar dedektif oldu. Devlet buna el atsın” dedi.
- ERDİNÇ AKKOYUNLU
Yabancı ilaç firmaları dedektif gibi çalışarak kanser hastalarını yasal olmamasına rağmen reçeteleriyle tespit etmeye çalışıyor. Reçeteyi vermeyen ecza deposuna da ilaç yollamayarak hastanın ilaçsız kalmasına sebep oluyor. Nadir türlerdeki kanser hastalığının ilaçları da 3 bin TL’den başlayıp 20 bin TL’ye kadar yükselebiliyor. Anadolu Eczacı ve Depocuları Derneği Başkanı Onur Tokel, hasta haklarının eczaneye reçete getirildiği andan itibaren çiğnendiğini söyledi. Yabancı ilaç firmalarının Türkiye’de hasta dedektifliğine başladığını ifade eden Tokel “Söz konusu ilaç firmaları, yasalara aykırı olduğu halde hasta reçetesini ve hasta bilgilerini içeren diğer belgeleri görmeden ilaç vermiyor” dedi.
HERKESE CEZA VERİLİYOR
Normal şartlarda ilaç firmasının reçeteyi ya da hasta raporunu görme hakkı bulunmadığını, gösterilse bile hasta isminin ve kişisel verilerinin üzerinin kapatılması gerektiğini belirten Tokel “Doktor ilacı yazdığında hasta reçetesiyle eczaneye gidiyor. Eczane, ecza deposundan ilacı almaya kalktığında ilaç firması ecza deposundan hasta reçetesini ve diğer belgeleri talep ediyor. Ecza deposu, hasta bilgilerini paylaşmazsa ilaç firması da ilaç vermiyor. Hasta cezalandırılıyor” dedi.
DEVLET EL KOYMALI
İlaç firmalarının rakip firmaları denetim altında tutmak için hastalar hakkında raporlar tuttuğunu anlatan Tokel “Hatta doktor hasta için bir başka ilaç tedavisine başlanmasını istediğinde, bununla ilgili reçete yazdığında gidip ‘Diğer firmanın ilacını değil bizim firmanın ilacını kullanmaya devam edin’ baskısı yapılıyor” diye konuştu. Tokel, devletin olaya bir an önce el koyması çağrısında bulundu.
DOKTORA EGZOTİK TATİL HEDİYESİ
İstanbul’un en büyük Sosyal Güvenlik Kurumu hastanelerinden birinde ismini vermek istemeyen bir yetkili ise STAR’a verdiği bilgide,”Eskisi gibi tansiyon, şeker ilaçlarını yazan doktorlarla firmaların onlara yönelik ilgisi gibi bir ilişki kalmadı. Kanser ilaçları çok pahalı olduğu için, doktorlar tamamen ilaç firmalarının gözü önünde tutuluyor. Hatta doktorlara kendi ilaçlarını yazan firmalar Bali, Maldivler gibi egzotik tatiller hediye ediyor. Asıl olan vicdanlı doktor meselesi. Ama bu ilişkinin de pek önü alınacağa benzemiyor” diye konuştu.
YILDA 3.5 MİLYAR DOLAR HARCANIYOR
Türkiye’de ilaç ve ameliyat tedavisi 3.5 milyar dolar olan kanser hastalığı için dünyanın bir yılda harcadığı para ise 110 milyar dolar. Türkiye, tedavi ve ilaç masrafları için Avrupa’da en çok harcama yapan 6’ıncı ülke konumunda yer alıyor. Türkiye’de farklı türlerdeki kanserle savaşan yaklaşık 550 bin hasta bulunurken, Sağlık Bakanlığı ile kişisel bütçelerden yapılan kanser tedavisi harcaması ise 3.5 milyar dolar civarında.
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