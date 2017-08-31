Yapay zekada ilk adımı attı

Türkiye’nin yerli teknoloji devi Vestel, Berlin’de düzenlenen Avrupa’nın en büyük tüketici elektroniği fuarı IFA’da, hayatı kolaylaştıracak akıllı ürünlerini sergiledi. Elektronik ürünlerden beyaz eşyaya, cep telefonundan profesyonel ekranlara tüm teknolojileri akıllandıran Vestel, fuara toplam 790 adet ürünle katıldı. Vestel’in ürettiği akıllı teknolojiler katılımcılara, geleceğin teknolojisini deneyimleme imkânı sundu. Vestel, IFA’da, dünya devi Amazon ile yaptığı işbirliğini de duyurdu. Vestel’in ürettiği akıllı çamaşır makinelerine entegre edilen Amazon Dash Replenishment hizmeti ile artık deterjan ve yumuşatıcı siparişlerini makineler kendileri verecek. Amazonla yapılan diğer bir işbirliğine göre Vestel’in ürettiği televizyonlar, Amazon’un ev içi akıllı asistan cihazı Alexa’nın ekosistemine dâhil oldu. Böylece tüketiciler Amazon Echo veya Echo Dot’u kullanarak Alexa ile konuşarak TV’sini sesli komut ile kontrol edebilecekler.

GELECEĞE VESTEL İMZASI

Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan, “Akıllı şehirler, insanlara hayatlarını daha verimli ve daha kolay sürdürme imkânı sağlıyor ve konforlu yaşamın avantajlarını sunuyor. Dünyada entegre olarak kurulan akıllı şehir sayısı henüz çok az olsa da, akıllı sistemler sayesinde, enerji ve su yönetimi, trafik çözümleri, sokak aydınlatması, sağlık hizmetleri ve ev teknolojileri gibi konularda çok başarılı sonuçlar elde ediliyor. Vestel Akıllı Şehir konsepti, cihazların birbirine bağlandığı “Nesnelerin İnterneti” platformunda, geleceğin akıllı dünyasını tüketicilere sunuyor. Şehirlerde trafik ışıklarından elektrikli arabalara, akıllı telefonlardan dijital bilgi ekranlarına kadar her şey birbirine bağlı olacak. Geleceğin ‘akıllı’ dünyasında Vestel imzası var ve bundan gurur duyuyoruz” dedi.