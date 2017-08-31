Yapay zekada ilk adımı attı
Vestel, teknoloji fuarı IFA’da dünya devi Amazon ile işbirliğine gitti. Vestel’in akıllı çamaşır makinesi, deterjanı bittiğinde artık kendisi sipariş verebilecek. Ayrıca yeni teknoloji televizyonlar sesli komut ile yönetilebilecek.
- YAŞAR KIZILBAĞ
Türkiye’nin yerli teknoloji devi Vestel, Berlin’de düzenlenen Avrupa’nın en büyük tüketici elektroniği fuarı IFA’da, hayatı kolaylaştıracak akıllı ürünlerini sergiledi. Elektronik ürünlerden beyaz eşyaya, cep telefonundan profesyonel ekranlara tüm teknolojileri akıllandıran Vestel, fuara toplam 790 adet ürünle katıldı. Vestel’in ürettiği akıllı teknolojiler katılımcılara, geleceğin teknolojisini deneyimleme imkânı sundu. Vestel, IFA’da, dünya devi Amazon ile yaptığı işbirliğini de duyurdu. Vestel’in ürettiği akıllı çamaşır makinelerine entegre edilen Amazon Dash Replenishment hizmeti ile artık deterjan ve yumuşatıcı siparişlerini makineler kendileri verecek. Amazonla yapılan diğer bir işbirliğine göre Vestel’in ürettiği televizyonlar, Amazon’un ev içi akıllı asistan cihazı Alexa’nın ekosistemine dâhil oldu. Böylece tüketiciler Amazon Echo veya Echo Dot’u kullanarak Alexa ile konuşarak TV’sini sesli komut ile kontrol edebilecekler.
GELECEĞE VESTEL İMZASI
Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan, “Akıllı şehirler, insanlara hayatlarını daha verimli ve daha kolay sürdürme imkânı sağlıyor ve konforlu yaşamın avantajlarını sunuyor. Dünyada entegre olarak kurulan akıllı şehir sayısı henüz çok az olsa da, akıllı sistemler sayesinde, enerji ve su yönetimi, trafik çözümleri, sokak aydınlatması, sağlık hizmetleri ve ev teknolojileri gibi konularda çok başarılı sonuçlar elde ediliyor. Vestel Akıllı Şehir konsepti, cihazların birbirine bağlandığı “Nesnelerin İnterneti” platformunda, geleceğin akıllı dünyasını tüketicilere sunuyor. Şehirlerde trafik ışıklarından elektrikli arabalara, akıllı telefonlardan dijital bilgi ekranlarına kadar her şey birbirine bağlı olacak. Geleceğin ‘akıllı’ dünyasında Vestel imzası var ve bundan gurur duyuyoruz” dedi.
ÖTV MUAFİYETİ PAZARI CANLANDIRIR
Beyaz Eşya pazarında uygulanan ÖTV indirimiyle satışlarda yüzde 30’luk büyüme yaşanırken, yılın son çeyreğinde hızlanan televizyon satışları için de sektör ÖTV indirimi talep etti. Bu yıl dünya genelindeki TV satışlarında yüzde 9’luk daralma yaşanırken, Türkiye pazarında satışların geçen yılla paralel gittiğine dikkat çeken, Vestel CEO’su Turan Erdoğan, “İnsanlar yazın beyaz eşya alıyor, Kurban Bayramı öncesinde dondurucu satışları artıyor, son çeyrekte ise TV satışları artar. Belki bu ÖTV muafiyetinin TV’ye getirilmesi satışları yıl geneline yayarak sektörü hareketlendirir” açıklamasını yaptı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.