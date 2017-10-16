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Yarım litre zeytinyağı 22 bin liraya satıldı

Seferihisar Belediyesinin düzenlediği müzayedede, Teos Antik Kenti'ndeki 1800 yıllık anıt ağaçtan geleneksel yöntemlerle elde edilen yarım litre zeytinyağı 22 bin liraya satıldı.

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İzmir'in Seferihisar ilçesindeki Teos Antik Kenti'ndeki 1800 yaşındaki zeytin ağacından elde edilen yarım litre zeytinyağı 22 bin liraya alıcı buldu.
 
Seferihisar Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, ilçe genelinde 500 yaş ve üzerinde 200 anıt zeytin ağacı tespit edildiği belirtildi.
 
Yaşlı ağaçlardan toplanan zeytinlerin belediyeye ait tesiste geleneksel yöntemlerle sıkıldığı bildirilen açıklamada, elde edilen 137 litre yağın bu yıl 2. kez düzenlenen müzayedede 49 bin 200 lira karşılığında alıcı bulduğu kaydedildi. Açık artırmada, 1800 yaşındaki anıt ağaçtan elde edilen yarım litrelik zeytinyağı ise Şah Tuğrul tarafından 22 bin liraya satın alındı.
 
Açıklamada görüşlerine yer verilen Seferihisar Belediye Başkşanı Tunç Soyer, 1800 yıllık ağacın heybetine ve görkemine yakışan bir müzayede gerçekleştirdiklerini vurguladı.
 
Tuğrul ise zeytinin değerini anlatmak ve ölümsüz ağaçlara daha çok sahip çıkılmasını sağlamak için yapılan çalışmaya destek olmayı amaçladığını belirtti.

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