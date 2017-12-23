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Yastık altından 75 ton altın çıktı

Türkiye'de yastık altında değeri 200 milyar dolara yakın 5 bin ton altın olduğu tahmin edilirken, bunu ekonomiye kazandırmak için başlatılan altın tahvili uygulamasına ise katılım 75 tona yaklaştı.

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İstanbul Altın Rafinerisi (İAR) CEO’su Ayşen Esen, bankaların topladıkları ve Hazine’nin altın tahvili ile birlikte bu yıl itibarıyla yastık altından sisteme katılan altının 75 tona yaklaştığını ifade ederek, bunu artırmak için hükümetin de farklı uygulamalar üzerinde çalıştığını, gelecek yıl bazı bankaların da altın tahvili veya benzeri enstrümanları çıkaracağını tahmin ettiklerini ifade etti. Esen ayrıca 2017’de ithalatın daha yoğun olduğu bir yıl olduğunu, 2018’de ise altının ihracının ön planda olmasını beklediklerini söyledi. 

DUBAİ’DEN İSTANBUL’A

Türkiye’nin altın ithalatı bu yıl altın fiyatlarının dış pazarlara göre daha yüksek olması, kuyum ve sanayi sektörlerinin yanı sıra bankaların munzam karşılık kaynaklı talebi ve Dubai’deki yeni vergi artışlarının ardından oradaki altın ticaretinin İstanbul’a yönelmesi nedeniyle arttı. Esen, yastık altında 100-200 milyar dolara tekabül eden miktarda altın olduğunu ve bu kaynağı çıkarmaya ağırlık verdiklerini, altın bankacılığının  ivme kazandığını belirtti.  

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