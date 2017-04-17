Yatırımcı harekete geçiyor

Referandum sonucu, gayrimenkul sektöründe de büyük sevinç yarattı. Sektör temsilcileri, yerli-yabancı yatırımcıların referandum sonucu beklediklerini belirterek, sandıktan ‘evet’ çıkmasının yatırımcıları heyecanlandırdığını belirttiler. ‘Şimdi gayrimenkul almanın tam zamanı’ görüşünde birleşen gayrimenkul sektörü temsilcileri, “Fiyatlar uygun, faizler düşük, döviz kuru dengede… Konut sektöründe bu cazip koşulları 2 ay sonra bulamayabilirsiniz” dediler. Öte yandan 19-21 Nisan tarihleri arasında yapılacak olan Expo Turkey By Qatar Fuarı da Türkiye’den ev almak isteyen Körfez sermayesi için de ciddi bir potansiyel oluşturacak.

KONUT ALMANIN TAM ZAMANI

ONURSAL GAYRİMENKUL GELİŞTİRME YÖNETİM KURULU BAŞKANI ONUR ÖNGÜN:“Gayrimenkul sektöründe bir milat yaşanacak. Bir ay içinde yapılacak gayrimenkul yatırımları, çok ciddi kar getirisi sağlayabilir. Örneğin şimdi 500 bin TL’ye alınan bir ev, mayıs, haziranda aynı bedele alınamayabilir. Yatırımcılara bu süreci çok iyi değerlendirmelerini öneriyorum.”

ORTADOĞU GRUP İCRA KURULU BAŞKANI MEHMET GÜR:“Ekonominin büyümesi, özel sektörün önünün açılması, iş ve yatırım ortamının gelişmesi için bu değişiklik şarttı. Yeni sistemde hem Türkiyemiz büyüyecek hem de insanımız daha yüksek yaşam standartlarına ulaşacak.”

IRMAK GROUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI YÜKSEL AKGÜL: “Irmak Group olarak sektördeki faaliyetlerimizi her geçen yıl artırarak, ülke ekonomimize katma değer sağlamayı sürdüreceğiz. Türkiye’nin potansiyeline ve gücüne inanıyoruz. Firmamız, faaliyet gösterdiği tüm sektörlerdeki yatırımlarına 2017 yılında da ara vermeden devam edecek.”

İHLAS YAPI YÖNETİM KURULU BAŞKANI ZEKİ CELEP:“Türkiye, bu sonuçla, ekonomik hamleleri ve makro seviyede pek çok yatırımı bir bir hayata geçirecektir. Sistem değişikliği ile ülkemizde her alanda daha hızlı büyüme ve kalkınma sürecinin başlayacağına inancımız tamdır. Bu dönemde de inşaat, lokomotif sektör olarak misyonunu yerine getirecektir. Her daim belirttiğimiz gibi ülkemizin istikrarına ve potansiyeline güvenimiz tamdır. İhlas Yapı olarak bu güven doğrultusunda 2017 yılında yatırımlarımıza daha da ağırlık vererek sektördeki faaliyetlerimizi arttırmayı hedefliyoruz.”

216 YAPI YÖNETİM KURULU BAŞKANI BİLENT DÜNDAR:“Ertelenen ev sahibi olma hayalini hayata geçirecek olan gayrimenkul yatırımcısı hem sektörün canlanmasını sağlayacak hem de Türk ekonomisine can suyu olacaktır. Seçim sonuçlarıyla birlikte ertelenen yatırımların hayata geçmesini bekliyoruz. Siyasi istikrarla gelecek yeni yatırımlar Türk ekonomisine rahat bir nefes aldıracaktır.”

İNSAY YAPI YÖNETİM KURULU BAŞKANI İHSAN ÇULHALIK:“Ekonomik gelişmeleri yakından takip eden gayrimenkul yatırımcısı için siyasi istikrar büyük önem taşıyor. Türk yatırımcısı, artık çok daha rahat cesur adımlar atarak yatırımlarını gayrimenkule yapacaktır. Siyasal istikrar noktasında bir sorunu olmayan Türkiye artık sadece ekonomik gelişmelere kilitlenecektir. Böylelikle Türk ekonomisinin belkemiği olan gayrimenkul sektörü, siyasi istikrar ile birlikte gücüne güç katacaktır.”

BABACAN HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI İBRAHİM BABACAN:“Ekonomimiz ve sektörümüz için de hareketliliğin ve yatırımların artacağı bir döneme giriyoruz. Bundan sonra kampanyalara ve sektöre verilen desteklere rağmen yine de beklemede kalan yatırımların tekrar harekete geçeceği, konut alımını erteleyen tüketicinin konut satın alacağı bir süreç yaşayacağız. Referandum süreci yabancı yatırımcılar tarafından da çok yakın takip ediliyordu, şimdi beklemedeki yabancı yatırımcının da harekete geçeceğini ve yatırımların hızlanacağını öngörüyorum.”

MEGA PROJELER HAYATA GEÇİYOR

DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz: “Mega projeler hızlanacak. Yatırımların önü açılacak. Bürokratik tıkanıklık aşılacak. Karar alma süreçleri hızlanacak. Ülkemizde istikrarın devam etmesi önemli.”

EKONOMİ HAREKETLENECEK

Artaş Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya: “Çok kısa bir sürede ekonomik alanda hareketlenmenin başlayacağını düşünüyorum. Referandum öncesinde, yatırımlarını beklemeye alan yatırımcı bir kitle mevcuttu. Bu kitlenin geri dönüşlerini alacağımız bir sürece girmiş bulunuyoruz. Yeni dönemde Türkiye’nin yükselişi çok daha hızlı olacaktır.”

ARAPLAR’DAN 120 MİLYAR DOLAR

Özyurtlar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt: “Yabancı yatırımcılar başta Suudi Arabistan ve Katar olmak üzere Körfez ülkeleri ve Arap dünyasından da ciddi yatırım geleceğini düşünüyorum. Kısa ve orta vadede Arapların 120 milyar dolar ve üzeri yatırım yapacağı beklentisi var.”

YATIRIMLARA DEVAM EDECEĞİZ

Kuzu Grup Yönetim Kurulu Üyesi Özen Kuzu: “Ülkemiz, dünyanın en etkili ve en büyük 10 ekonomiden biri olma adına en önemli adımı halkımızın desteğiyle ‘Evet’ diyerek attı. Kuzu Grup olarak yatırım, üretim ve istihdam için daha çok çalışmaya hazırız.”

KÖRFEZ İBREYİ TÜRKİYE’YE ÇEVİRECEK

Beyttürk İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Uğurcan Barman: “Özellikle ABD ve İngiltere pazarından çekilen Arap yatırımcıların Başkanlık sistemine ‘Evet’ diyen Türkiye’de yatırım yapmaması için her hangi bir neden kalmadı. Hükümetin, vergi ve yabancıların konut alımını kolaylaştıran düzenlemeleri sayesinde başta Suudi Arabistan, Irak, Kuveyt ve Katar olmak üzere Körfez ülkeleri ve Arap dünyasından ciddi alımlarını olacağını, yatırım ortaklıkları konusunda heyetlerin geleceğini düşünüyorum. Bunun ilk adımı bu hafta üç binden fazla iş adamını bir araya getirecek olan Expo Turkeyby Katar fuarı olacaktır.”